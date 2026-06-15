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Powiat ostrołecki,

Festyn Rodzinny w Obierwi już pod koniec czerwca. Szykuje się masa atrakcji!

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zdjecie 864
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zdjecie 864
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Początek wakacji w gminie Lelis zapowiada się wyjątkowo hucznie. Już w sobotę, 27 czerwca, mieszkańcy Obierwi oraz okolicznych miejscowości będą mieli doskonałą okazję do wspólnej zabawy. Na placu wiejskim przy tutejszej świetlicy odbędzie się festyn rodzinny.

Impreza wystartuje punktualnie o godzinie 15:00.

Co dokładnie znajdzie się w programie?

Dzieci z pewnością nie będą mogły narzekać na brak wrażeń. Od samego początku festynu dostępne będą darmowe dmuchańce, w tym wielka dżungla oraz mniejsze kolorowe klocki combo. Na fanów motoryzacji i wyzwań czekać będzie samochód na torze przeszkód oraz dmuchane pontony.

Ponadto w planie są animacje, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, a nawet wizyta maskotki Sticha. Prawdziwym hitem na pewno będzie piana party, zaplanowane na godzinę 19:00.

Kurpiowska muzyka i taniec pod chmurką

O godzinie 17:00 przed publicznością zaprezentuje się Zespół Orkiestry Kurpiowskiej z Lelisa oraz Zespół Tańca Ludowego „Lelisioki”. 

Z kolei o godzinie 20:00 rozpocznie się potańcówka pod chmurką, która potrwa do późnych godzin wieczornych. O dobrą energię i muzykę przez cały dzień zadba DJ Krzysiek.

Żaden porządny festyn nie może obejść się bez dobrego jedzenia. O to, aby nikt nie wyszedł głodny, zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Swojskie Babki” w Obierwi, które przygotują stoisko z lokalnymi pysznościami.

Za organizację wydarzenia odpowiadają: sołtys wsi Obierwia wraz z radą sołecką, radna gminy Lelis, KGW „Swojskie Babki” w Obierwi oraz wójt gminy Lelis.

Warto rezerwować wolny czas i wybrać się całą rodziną!

Więcej o: festyn rodzinny, dmuchańce dla dzieci, piana party, muzyka i taniec kurpiowski, lokalne jedzenie

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