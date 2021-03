Gigantyczne wielkanocne jajo w Tobolicach [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Mieszkańcy Tobolic, a wraz z nimi cała gmina Rzekuń jest już gotowa na tegoroczną Wielkanoc. Zauważy to każdy, kto będzie przejeżdżał przez tę miejscowość. Gigantycznej pisanki wprost nie sposób nie zauważyć.

Olbrzymiej jajko pisanka, które stanęło na skwerze w Tobolicach (gmina Rzekuń), to inicjatywa mieszkańców oraz radnej Anny Wojsz. Do pomysłu świątecznej dekoracji udało im się także przekonać wójta, który z gminnej kasy zakupił materiały niezbędne do wykonania pisanki.

Resztę – żmudną pracę przy produkcji mega jaja, wzięły na siebie artystycznie utalentowane mieszkanki. Efekt – robi wrażenie. Póki co, jest to zdecydowanie największa dekoracja wielkanocna w naszym regionie? Czy komuś uda się to przebić?