Gminna gala sportu 2025. Wieczór pełen emocji i sportowych wyróżnień w Kadzidle!

6 grudnia 2025 roku, o godzinie 18:00, sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle stanie się areną wyjątkowego wydarzenia - gminnej gali sportu 2025. Będzie to wieczór pełen wzruszeń, inspiracji i pozytywnej energii, dedykowany uhonorowaniu wybitnych sportowców, młodych talentów, trenerów oraz wszystkich osób wspierających rozwój kultury fizycznej w gminie.
Organizowane przez gminę Kadzidło oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej wydarzenie ma na celu podsumowanie sportowych osiągnięć mijającego roku i oficjalne podziękowanie tym, którzy przyczyniają się do sukcesów lokalnego sportu.
Program uroczystości
Uroczystość rozpocznie się oficjalnym otwarciem, po którym nastąpi kluczowy moment wieczoru - wręczenie nagród dla wybitnych Sportowców z Gminy Kadzidło.
W trakcie gali zostaną również przyznane wyróżnienia dla młodych talentów ze szkół gminnych. Nie zabraknie także oficjalnych podziękowań dla klubów sportowych i ich prezesów za ich nieoceniony wkład w lokalną społeczność sportową.
Oprawa artystyczna i gwiazda wieczoru
Wieczór uświetni bogata oprawa artystyczna, która dostarczy dodatkowych emocji i wrażeń:
- Występ cheerleaderek ze Szkoły Podstawowej w Kadzidle,
- Pokazy tancerzy z grupy HIP HOP Bezwahania Dance Center,
- Występ zespołu folklorystycznego „Kurpianka”,
Wielkim finałem i zwieńczeniem wieczoru będzie koncert duetu skrzypcowego Queens of Violins. Po zakończeniu części oficjalnej przewidziany jest również poczęstunek.
Co: Gminna Gala Sportu 2025
Kiedy: 6 grudnia 2025 r., godzina 18:00
Gdzie: Sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle