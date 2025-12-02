eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Gminna gala sportu 2025. Wieczór pełen emocji i sportowych wyróżnień w Kadzidle!

REKLAMA
zdjecie 2502
Gmina KadzidłoGmina Kadzidło
REKLAMA
Posłuchaj

6 grudnia 2025 roku, o godzinie 18:00, sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle stanie się areną wyjątkowego wydarzenia - gminnej gali sportu 2025. Będzie to wieczór pełen wzruszeń, inspiracji i pozytywnej energii, dedykowany uhonorowaniu wybitnych sportowców, młodych talentów, trenerów oraz wszystkich osób wspierających rozwój kultury fizycznej w gminie.

Organizowane przez gminę Kadzidło oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej wydarzenie ma na celu podsumowanie sportowych osiągnięć mijającego roku i oficjalne podziękowanie tym, którzy przyczyniają się do sukcesów lokalnego sportu.

Program uroczystości

Uroczystość rozpocznie się oficjalnym otwarciem, po którym nastąpi kluczowy moment wieczoru - wręczenie nagród dla wybitnych Sportowców z Gminy Kadzidło.

W trakcie gali zostaną również przyznane wyróżnienia dla młodych talentów ze szkół gminnych. Nie zabraknie także oficjalnych podziękowań dla klubów sportowych i ich prezesów za ich nieoceniony wkład w lokalną społeczność sportową.

Oprawa artystyczna i gwiazda wieczoru

Wieczór uświetni bogata oprawa artystyczna, która dostarczy dodatkowych emocji i wrażeń: 

  • Występ cheerleaderek ze Szkoły Podstawowej w Kadzidle,
  • Pokazy tancerzy z grupy HIP HOP Bezwahania Dance Center,
  • Występ zespołu folklorystycznego „Kurpianka”, 

Wielkim finałem i zwieńczeniem wieczoru będzie koncert duetu skrzypcowego Queens of Violins. Po zakończeniu części oficjalnej przewidziany jest również poczęstunek.

Co: Gminna Gala Sportu 2025

Kiedy: 6 grudnia 2025 r., godzina 18:00 

Gdzie: Sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle 

Źródło: eOstrołęka.pl/Gmina Kadzidło
Więcej o: gala sportu, gmina Kadzidło, powiat ostrołęcki

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×