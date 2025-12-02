Gminna gala sportu 2025. Wieczór pełen emocji i sportowych wyróżnień w Kadzidle!

REKLAMA

REKLAMA

6 grudnia 2025 roku, o godzinie 18:00, sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle stanie się areną wyjątkowego wydarzenia - gminnej gali sportu 2025. Będzie to wieczór pełen wzruszeń, inspiracji i pozytywnej energii, dedykowany uhonorowaniu wybitnych sportowców, młodych talentów, trenerów oraz wszystkich osób wspierających rozwój kultury fizycznej w gminie.

Organizowane przez gminę Kadzidło oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej wydarzenie ma na celu podsumowanie sportowych osiągnięć mijającego roku i oficjalne podziękowanie tym, którzy przyczyniają się do sukcesów lokalnego sportu.

Program uroczystości

Uroczystość rozpocznie się oficjalnym otwarciem, po którym nastąpi kluczowy moment wieczoru - wręczenie nagród dla wybitnych Sportowców z Gminy Kadzidło.

W trakcie gali zostaną również przyznane wyróżnienia dla młodych talentów ze szkół gminnych. Nie zabraknie także oficjalnych podziękowań dla klubów sportowych i ich prezesów za ich nieoceniony wkład w lokalną społeczność sportową.

Oprawa artystyczna i gwiazda wieczoru

Wieczór uświetni bogata oprawa artystyczna, która dostarczy dodatkowych emocji i wrażeń:

Występ cheerleaderek ze Szkoły Podstawowej w Kadzidle,

Pokazy tancerzy z grupy HIP HOP Bezwahania Dance Center,

Występ zespołu folklorystycznego „Kurpianka”,

Wielkim finałem i zwieńczeniem wieczoru będzie koncert duetu skrzypcowego Queens of Violins. Po zakończeniu części oficjalnej przewidziany jest również poczęstunek.

Co: Gminna Gala Sportu 2025

Kiedy: 6 grudnia 2025 r., godzina 18:00

Gdzie: Sala widowiskowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle

Źródło: eOstrołęka.pl/Gmina Kadzidło