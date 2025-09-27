eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Groźnie na trasie Troszyn – Chrzczony. Ford wylądował w kukurydzy! [ZDJĘCIA]

zdjecie 1757
zdjecie 1757
fot. OSP Troszynfot. OSP Troszyn
zdjecie 1757
zdjecie 1757
W sobotnie przedpołudnie doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego na trasie pomiędzy Troszynem a Chrzczonami. Kierujący samochodem osobowym marki Ford stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i zakończył podróż na pobliskim polu kukurydzy.

Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i przystąpiły do oceny sytuacji.

Obecnie trwają czynności mające na celu dokładne ustalenie przyczyn i okoliczności, w jakich doszło do utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące tego, co mogło być bezpośrednią przyczyną zdarzenia.

Służby apelują o ostrożność na drogach. Wkrótce zostanie podanych więcej informacji w tej sprawie.

Więcej o: wypadek drogowy, Chrzczony, Troszyn, policja
