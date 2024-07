Idzie nowe. Piątkowski i Krajewski zatrudnieni w Starostwie Powiatowym

REKLAMA

Były dyrektor OCK Ostrołęka Bogdan Piątkowski będzie zastępcą dyrektora Wydziału Organizacyjnego, a dziennikarz Paweł Krajewski (do niedawna zastępca red. naczelnego i.pl) - rzecznikiem prasowym. To nowe nabytki Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Obaj panowie wygrali konkursy zorganizowane już za obecnej władzy: starosty Piotra Liżewskiego i wicestarosty Artura Kozłowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Z MŻW do starostwa

Na początku czerwca ogłoszony został otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Wydziału Organizacyjnego w starostwie powiatowym. Taki zastępca ma m.in. planować i organizować zaopatrzenie urzędu w środki trwałe i materiały biurowe, nadzorować utrzymanie porządku i czystości w budynkach starostwa czy administrować zasobami lokalowymi starostwa.

Jak się okazało, wszystkie niezbędne wymagania spełnił Bogdan Piątkowski z Ostrołęki. - Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością ustaw wymienionych w ogłoszeniu oraz wiedzą z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego - napisano w informacji o wynikach naboru.

Bogdan Piątkowski to wieloletni dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury, który został zwolniony z pracy dzień po tym, jak władzę w mieście objął prezydent Łukasz Kulik. Warto podkreślić, że sąd uznał, że zwolnienie nastąpiło niezgodnie z prawem pracy, więc Piątkowski uzyskał od OCK spore odszkodowanie.

Przed wyborami w 2018 roku nazwisko Piątkowskiego odmieniano przez wszystkie przypadki w kampanii wyborczej - a to za sprawą tego, że ostrołęczanie z niewiadomych przyczyn nie mogli obejrzeć filmu "Kler". Ostatecznie sprawa niedopuszczenia do emisji filmu Smarzowskiego stała się kukułczym jajem - nikt nie przyznawał się do ostatecznej decyzji w tej sprawie, a stała się ona tak głośna, że była zdecydowanie jedną z przyczyn upadku wieloletniej władzy PiS w Ostrołęce.

W ostatnim czasie Piątkowski był kierownikiem działu edukacji i promocji w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Nowy rzecznik, czyli powrót po latach

Ale to nie jedyna nowa twarz w starostwie powiatowym. Otóż, powiat postanowił również zatrudnić rzecznika prasowego. Dotychczas obowiązki dotyczące kontaktu z mediami pełniła Magdalena Mrozek-Rawa i lokalne media chwaliły sobie tę współpracę, doceniając jej zaangażowanie i fachowość. Zdecydowano się jednak na otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze rzecznika prasowego.

Rzecznik musi mieć m.in. nieposzlakowaną opinię i przynajmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w public relations lub komunikacji społecznej. W obowiązkach znalazło się m.in. przygotowywanie publikacji, współdziałanie z mediami czy reagowanie na teksty krytyczne oraz organizowanie udziału dziennikarzy w sesjach i innych spotkaniach.

Jak się okazało, najlepszym kandydatem na to stanowisko okazał się Paweł Leszek Krajewski, zamieszkały w Warszawie. - Zaprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej wiedza i doświadczenie uzasadniają wybór ww. osoby na stanowisko rzecznika prasowego - wskazano w komunikacie o wynikach naboru.

Krajewski to dziennikarz z Ostrołęki, choć ostatnie lata spędził w Warszawie. Początkowo pracował w "Tygodniku Ostrołęckim", później był redaktorem naczelnym eOstroleka.pl, a po odejściu z eOstrołęki - redaktorem naczelnym ePowiatOstrolecki.pl (to jeden z wielu serwisów internetowych, które powstały i szybko zakończyły swoją działalność). Później Paweł Krajewski przeniósł się do Warszawy. Był dziennikarzem największego portalu konserwatywnego w Polsce - Niezalezna.pl, skąd trafił do Polskiej Agencji Prasowej, gdzie został szefem działu społecznego. Z PAP odszedł do Polska Press, w ostatnim czasie był zastępcą redaktora naczelnego portalu i.pl. Jednak gdy rządowe media zostały przejęte przez nominatów nowej władzy i prezentują punkt widzenia obecnie rządzących, Krajewski postanowił wrócić do Ostrołęki i zostać rzecznikiem prasowym. W jakim stylu będzie to powrót? Czas pokaże, ale oby w lepszym, niż styl rozstania z niektórymi redakcjami.

Kolejne konkursy będą rozstrzygane

W chwili obecnej do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kilka powiatowych konkursów o pracę - te dotyczące dyrektorów szkół: w Czerwinie, Troszynie, Goworowie czy Myszyńcu; ale również dyrektora Wydziału Informatyki i Cyberbezpieczeństwa w starostwie (dokumenty na to ostatnie postępowanie można było składać do wczoraj).