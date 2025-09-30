Incydent kałowy na basenie. Jest nowy komunikat. Zapadła ważna decyzja

REKLAMA

Niecka rekreacyjna na ostrołęckim basenie już działa. Była wyłączona z użytkowania po drugim z rzędu incydencie kałowym. Miejmy nadzieję, że ostatnie problemy na basenie to już przeszłość.

W Parku Wodnym w Ostrołęce doszło ostatnio do dwóch incydentów kałowych - najpierw w basenie sportowym, później w niecce rekreacyjnej. A to wszystko w ciągu jednego tygodnia.

Po ostatnim incydencie zamknięto nieckę rekreacyjną. Dziś pojawił się nowy komunikat.

Niecka rekreacyjna już działa

"Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że po zakończonych działaniach naprawczych i otrzymaniu prawidłowych wyników badań laboratoryjnych niecka rekreacyjna została przywrócona do użytku. Serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektu" - poinformował park wodny.