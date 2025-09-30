eOstroleka.pl
Incydent kałowy na basenie. Jest nowy komunikat. Zapadła ważna decyzja

Niecka rekreacyjna na ostrołęckim basenie już działa. Była wyłączona z użytkowania po drugim z rzędu incydencie kałowym. Miejmy nadzieję, że ostatnie problemy na basenie to już przeszłość.

W Parku Wodnym w Ostrołęce doszło ostatnio do dwóch incydentów kałowych - najpierw w basenie sportowym, później w niecce rekreacyjnej. A to wszystko w ciągu jednego tygodnia.

Problem nie tylko w Ostrołęce. "Incydenty kałowe" plagą polskich basenów

Ostrołęcki Park Wodny Aquarium przechodzi przez prawdziwy koszmar – w ciągu jednego tygodnia września 2025 roku dwa razy musiał zamykać część obiektów z powodu tzw. incydentów kałowych. To jednak nie…

Po ostatnim incydencie zamknięto nieckę rekreacyjną. Dziś pojawił się nowy komunikat.

Niecka rekreacyjna już działa

"Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że po zakończonych działaniach naprawczych i otrzymaniu prawidłowych wyników badań laboratoryjnych niecka rekreacyjna została przywrócona do użytku. Serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektu" - poinformował park wodny.

~Kurp, 11:26 30-09-2025,   -
To teraz czas na jackuzziiiii lub zjeżdżalnieeeee a moze sauna lub pryszniceeeee. Co obstawiacie, gdzie teraz uderzy sryl basenowy?
