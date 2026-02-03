eOstroleka.pl
Region, NA SYGNALE

Incydent przed jednostką wojskową. Wezwano policję

W poniedziałkowy wieczór policja interweniowała przed jednostką wojskową w Przasnyszu. Powodem była... obecność dziennikarza Telewizji Republika.

W poniedziałek 2 lutego media podały, że na terenie jednostki wojskowej w Przasnyszu spadł dron. Początkowo pojawiły się informacje, że dron mógł mieć przekaz wideo do operatora. Później Żandarmeria Wojskowa wydała komunikat o "dronie-zabawce". Tak czy inaczej, trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie tej sytuacji.

Jedna z ekip telewizyjnych późnym wieczorem pojawiła się przed jednostką. I wywołało to reakcję służb, interweniowała nawet policja.

"Wczoraj o godz. 21.34 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu wpłynęło zgłoszenie, że nieznane osoby fotografują jednostkę wojskową w Przasnyszu, a oficer dyżurny jednostki nie wyraża zgody na filmowanie bez kontaktu z rzecznikiem jednostki" - wskazuje asp. Ilona Cichocka, oficer prasowy KPP w Przasnyszu, podkreślając:

Na miejscu interwencji zastano mężczyznę z kamerą. Policjanci podjęli standardowe czynności służbowe polegające na wylegitymowaniu osoby. Mężczyzna okazał dowód osobisty a także legitymację dziennikarską Telewizji Republika. Na miejsce przybył rzecznik dowódcy jednostki wojskowej, który udzielił informacji dziennikarzowi.

~ANTYPOPIS, 15:37 03-02-2026,   75%
Przyjechał się pisdowski dziennikarz produkować i Żydo - banderowskiemu pisowi słupki spróbować podnieść!  
×