Jak dziś wygląda sytuacja epidemiczna w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim

~Bare Ya , 10:49 28-03-2021 , 77% Wirus jest w odwrocie! Nie trzeba go się bać! Dzięki ci Pinokio!











~Eg , 10:58 28-03-2021 , 21% @~Bare Ya Bo był, za miesiąc znów będzie w odwrocie...

~Jjj , 11:11 28-03-2021 , 44% @~Eg Były to wybory i jak wszystko co mówią jest goowno warte.

~tępiciel lemingów , 11:11 28-03-2021 , 16% @~Bare Ya Pinokio rzucił premierowanie i wyjechał za granicę po jeszcze większe pieniądze.



Wirus był w odwrocie po pierwszej fali pandemii, wirus był w odwrocie po drugiej fali pandemii. Teraz jest trzecia fala pandemii.



Maska odstęp dezynfekcja szczepienie.

~tępiciel lemingów , 11:12 28-03-2021 , 18% @~Jjj Wybory powinny odbyć się jesienią bo wtedy wygrałby Trzaskowski.

~ha ha ha , 11:20 28-03-2021 , 79% @~tępiciel lemingów 10 kwietnia będzie w odwrocie.

~Ja , 12:13 28-03-2021 , 58% @~Bare Ya Twój guru twierdził że na jesieni będzie po epidemii :) Nie porównuj zakażeń z tamtego roku. Trochę szacunku do innych. Łatwo opluwa się anonimowo. :)

~omg , 12:43 28-03-2021 , 48% @~Ja A co twierdził twój guru, że wirus jest w odwrocie? Twój guru doprowadził do największej liczby zgonów Polaków od zakończenia II wojny światowej

~Leming , 12:59 28-03-2021 , 83% @~tępiciel lemingów A Ty "tępicielu" już zap... za miskę ryżu co pinokio zapowiadał u Sowy?

~Renata , 13:57 28-03-2021 , 69% @~tępiciel lemingów Były doradca Tuska

Wiatr zawiał naczej wraz z nim poglądy

~tępiciel lemingów , 16:06 28-03-2021 , 13% @~Leming Dobrze określił zarobki w czasie rządów Platformy. Zarabialiśmy misje ryżu wtedy gdy wypowiadał te słowa.

Dobrze, że rządzi PiS.



Dobrze, że rządzi PiS. odpowiedz • oceń :

~Gość nie dla PiS , 16:51 28-03-2021 , 89% @~tępiciel lemingów Gdyby prezydentem został Trzaskowski, nie trzeba byłoby wstydzić się za granicą. Trzaskiwski potrafiłby składnie wytłumaczyć, dlaczego ważne i bezpieczne są szczepienia, dlaczego nosimy maseczki. Duda to żenada na stanowisku prezydenta.

~Obserwator , 12:19 28-03-2021 , 60% Baare Ya już na posterunku nie napisałeś jeszcze nowych fale news jest dużo w sortowni buraków

~Bare Ya , 13:24 28-03-2021 , 89% @~Obserwator .



Proszę cię o jedno. Bez napinki, bez złośliwości. Krótko i konkretnie odpowiedz mi na jedno pytanie:



Jaki CEL miała ta wypowiedź Morawieckiego i do kogo była adresowana?

.





~Ania-Dziewczyna jak Łania , 13:52 28-03-2021 , 17% @~Bare Ya Dzień dobry!



Cyt. "Proszę cię o jedno. Bez napinki, bez złośliwości. Krótko i konkretnie odpowiedz mi na jedno pytanie: Jaki CEL miała ta wypowiedź Morawieckiego i do kogo była adresowana?"



Proszę bardzo: będzie krótko, konkretnie i na temat, a poza tym oczywiście, bez napinki i bez krzty złośliwości - dwoma słowy - sama merytoryka:



1. Celem wypowiedzi Morawieckiego było "połachotać mile" takich ratlerków-kundelków jak ty

2. "Łachocąca mile" wypowiedź Morawieckiego, skierowana była do takich ratlerków-kundelków jak ty

Pozdrawiam...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~E , 13:55 28-03-2021 , 81% @~Ania-Dziewczyna jak Łania elektorat pisowski głos zabiera

Jak ma być dobrze w kraju??





~? , 13:56 28-03-2021 , 12% @~Bare Ya Barejo a o jakiej dacie piszesz. Konkret misiu, konkret, a nie powtarzanie „wkoło panie Macieju tego co powiedziane było po ustąpieniu pierwszej fali. Płeć pleciugo byle często i długo. Twoja maksyma obrzucania błotem nie jest aż tak skuteczna jak ci się wydaje.

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 14:03 28-03-2021 , 20% @~E Dzień dobry!



Cyt. "Elektorat pisowski głos zabiera"...



To potwarz! To ohydna manipulacja! Nie jestem "elektoratem PiSowskim!". Zawsze idę za głosem serca i rozsądku, czyli głosuję za POlszewikami!

Pozdrawiam...



Pozdrawiam...



~Ania-Dziewczyna jak Łania , 14:22 28-03-2021 , 16% @~dziadek Dzień dobry!



Cyt. "Aniu, ile blekotu wypiłaś?"



Dziadku, drogi dziadku! Jak zwykle: kwaterka blekotu z rana, "na rozruch", druga kwaterka w samo południe... Innymi słowy: zaliczyłam dotychczas dwie kwaterki blekotu, który wprost postawił mnie na nogi, wlewając w moje trzewia ożywczy ogień wigoru, energii i niecierpliwej miłości...

Pozdrawiam... Pa... Muszę uciekać...



Pozdrawiam... Pa... Muszę uciekać... odpowiedz • oceń :

~Gość nie dla PiS , 15:59 28-03-2021 , 94% @~? To że, zmniejszyła się liczba zakażeń, nie znaczyło, że wirus był w odwrocie, a tylko się przyczaił.

Epidemiolodzy ostrzegali przed II falą i wzywali do przygotowań. Rząd PiS zmarnował całe wakacje, wyskal dzueci do przepełnionych szkół bo prowadził akcje kontrolowanych zakażeń. Kontrola wymsknęło się z rąk i II fala w Polsce okazała najbardziej śmiertelna w Europie.

III falę rząd wspomógł sprowadzając rodaków z UK z wirusem bez kwarantanny i testowania.

Nie leci z nami pilot. Jesteśmy sami zdani na siebie

~tępiciel lemingów , 16:08 28-03-2021 , 4% @~Gość nie dla PiS Zmniejszenie liczby zarażonych to odwrót wirusa. Nie masz pojęcia a piszesz.



Wirus był w odwrocie po pierwszej fali pandemii, wirus był w odwrocie po drugiej fali pandemii, teraz walczymy z wirusem w trzeciej fali. odpowiedz • oceń :

~Ya , 14:05 28-03-2021 , 16% Bare ya. Nie pij tego soku z buraka, bo ci szkodzi, zwłaszcza na głowę.

~Bare Ya , 14:20 28-03-2021 , 82% .



Wypowiedź polityka (o ile ten nie jest oszołomem) NIGDY NIE JEST PRZYPADKOWA.



Panientayta, Kurpsie ;P

~tępiciel lemingów , 16:10 28-03-2021 , 12% @~Bare Ya Wypowiedź polityka od wirusie w odwrocie przedstawiała prawdę.

Wirus dwukrotnie był w odwrocie.



Wirus dwukrotnie był w odwrocie. odpowiedz • oceń :

~Bare Ya , 16:17 28-03-2021 , 91% @~tępiciel lemingów .



Każdy wie, że chodziło o zmobilizowanie emerytów do głosowania bo wiadomo, że to elektorat dudy.

Po co robisz z siebie baIona?

.



. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:34 28-03-2021 , 4% @~Bare Ya Każdy wie, że po pierwszej fali pandemii wirus był w odwrocie.



Tak samo było po drugiej fali pandemii, wirus był w odwrocie.



Wirus w odwrocie to znaczy, że z dnia na dzień jest coraz mniej zarażonych wirusem.



Co za bzdury piszesz, że zmobilizowanie emerytów do głosowania było. Takie samo jak zwykle przed każdymi wyborami. Czy to źle, że politycy chcą większej frekwencji? Za duża jest? Głupie zdziwienie.

~Bare Ya , 21:24 28-03-2021 , 75% @~tępiciel lemingów .



Wobec tego strasznie naiwny był twój premierek. Nie słyszał o możliwej drugiej fali?

.



. odpowiedz • oceń :

~Bare Ya , 21:27 28-03-2021 , 75% @~tępiciel lemingów .



Przed tymi wyborami zachodziło ryzyko, że emeryci zostaną w domu. Trza ich było ośmielić :D

.



. odpowiedz • oceń :

~Gość nie dla PiS , 21:34 28-03-2021 , 100% @~Bare Ya Raczej cyniczny do szpiku kości. Na przegraną Dudy nie mógł sobie pozwolić. Z COVID19 po wyborach ZUS mógłby się też ucieszyć. Ile to mniej emerytur do wypłaty? Magicy się jednak w tej strategii zagalopowali

~~ , 22:03 28-03-2021 , 50% @~Gość nie dla PiS Ostro poszedłeś. Mam nadzieję, że do mordów na tle politycznym nie dojdzie. To jeszcze nie NKWD.

~Gość nie dla PiS , 23:45 28-03-2021 , 100% @~~ To nie nie ja ostro poszedłem. To rząd ostro poszedł. Ja mam nadzieję zobaczyć tych bandziorów w kajdankach.

Zanajdz sobie wywiad z prof . Horbanem, doradcą premiera z jesieni. On tam wyraźnie przyznał, że w lecie rząd pozwalał na kontrolowane zakażenia wirusem. Pierwotna odmiana była szczególe niebezpieczna dla seniorów, oczywiste było zatem jakie rezultaty taka strategia przyniesie. Zobacz jak po jesieni zeszłego roku średnia wieku Polaków się zmniejszyła. Stało się nie dlatego, że przybyło noworodków, tylko dlatego, że ubyło seniorów.



Ten rząd idiotów ma krew na rękach.

~Ja , 16:37 28-03-2021 , 10% W czerwcu 2020 roku wirus faktycznie był w odwrocie na dobę było kilkadziesiąt zakażeń a co ważne liczba dzienna systematycznie spadała czyli w odwrocie.Niejaki przywódca totalnej opozycji przemawiał, że z ich obliczeń jesienią 2020 roku epidemia, pandem

~~ , 21:30 28-03-2021 , 100% @~Ja Nie prawda! Było kilkaset a nie kilkadziesiąt zakażeń. odpowiedz • oceń :

~ELA , 17:31 28-03-2021 , 15% Szanowny (a)BareYa

Jesteś nie na czasie.To słowa sprzed paru miesięcy kiedy wirus był w odwrocie i zakażen mało.Badź odważny jak już się popisujesz i mącisz taj jak opozycja i nie chowaj się za nazwiskiem wielkiego reżysera.Bo go obrazasz. odpowiedz • oceń :

~Bare Ya , 21:40 28-03-2021 , 40% @~ELA Ela, przejrzyj oczy. Dla tego rządu dużo ważniejsza jest PROPAGANDA niż skuteczna walka z wirusem.



...a reżyser popadłby w kompleksy gdyby zobaczył, że PiS realizuje większe absurdy od tych z jego filmów.



. odpowiedz • oceń :

