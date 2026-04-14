Jak idzie rozliczanie węglowej Ostrołęki C? Minister ujawnia szczegóły

REKLAMA

REKLAMA

Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun odpowiedział na interpelację poselską w sprawie rozliczenia projektu budowy Elektrowni Ostrołęka C oraz odpowiedzialności członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Z odpowiedzi wynika, że sprawa toczy się na wielu frontach jednocześnie - karnym, cywilnym i korporacyjnym.

Interpelację w sprawie ostrołęckiej złożyła posłanka Gabriela Lenartowicz. Dotyczyła ona rozliczenia projektu budowy węglowej elektrowni Ostrołęka C oraz odpowiedzialności osób zasiadających w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa zaangażowanych w tę inwestycję. Minister Balczun zwrócił się do ENEA S.A. i ORLEN S.A. z prośbą o wyjaśnienia - obie spółki odpowiedziały.

Śledztwo trwa od 2022 roku

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z projektem Ostrołęka C złożyły Najwyższa Izba Kontroli oraz poseł Adam Szłapka, obecny rzecznik rządu. Na tej podstawie 12 lipca 2022 roku zostało wszczęte śledztwo, które trwa do chwili obecnej. Postępowanie prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Śledztwo w jednym z dwóch wątków dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy realizacji projektu budowy węglowego bloku o mocy około 1000 MW, co miało wyrządzić Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., ENERGA S.A. i ENEA szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Audyt przeprowadzony po zmianach w organach ENEA w 2024 roku potwierdził zasadność działań podjętych przez prokuraturę. Spółka aktywnie uczestniczy w postępowaniu.

Sprawy cywilne w toku

Równolegle do śledztwa toczą się sprawy cywilne. ENEA prowadzi dwa postępowania - jedno przeciwko byłym członkom organów spółki z roszczeniami odszkodowawczymi, drugie przeciwko ubezpieczycielom z tytułu ubezpieczenia D&O. W sprawie przeciwko byłym członkom organów wyznaczono już termin pierwszej rozprawy.

Również ENERGA S.A. podjęła działania - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą z 30 grudnia 2024 roku wyraziło zgodę na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej lub pozasądowej. Na razie spółka zawezwała byłych członków zarządu i rady nadzorczej oraz ubezpieczycieli do próby ugodowej - sąd wyznaczył już termin posiedzenia pojednawczego.

W odpowiedzi ministra pojawia się nazwisko posła PiS Pawła Jabłońskiego – byłego członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., który jest objęty pozwem cywilnym spółki. Z dokumentów wynika, że pobrał on z tytułu pełnienia tej funkcji łącznie 138 649,62 zł brutto (103 422,12 zł netto).

Pełnomocnicy do spraw rozliczeń

Obie spółki powołały specjalnych pełnomocników do zajmowania się sprawą. W ENEA pełnomocnik działa m.in. w zakresie projektu Ostrołęka C i reprezentuje spółkę przed organami ścigania. W ORLEN od 1 stycznia 2026 roku funkcjonuje Pełnomocnik ds. Relacji z Organami Ochrony Prawnej, którego zadaniem jest identyfikacja i wyjaśnianie nadużyć skutkujących odpowiedzialnością karną. Sprawa Ostrołęki C jest przez niego na bieżąco monitorowana.

Minister Balczun zaznaczył wyraźnie, że analizy dotyczące odpowiedzialności członków rad nadzorczych leżą w gestii samych spółek, a nie Skarbu Państwa jako jednego z akcjonariuszy. Wyniki tych analiz są już jednak wykorzystywane w toczących się i planowanych postępowaniach.

Przypomnijmy - projekt budowy węglowej elektrowni Ostrołęka C został ostatecznie porzucony, w to miejsce powstaje elektrownia gazowo-parowa, a fiasko "węglówki" pochłonęło ogromne pieniądze. Sprawa od lat budzi ogromne emocje w regionie i w całym kraju.