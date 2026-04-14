Ostrołęka, TO TRZEBA WIEDZIEĆ

Jak idzie rozliczanie węglowej Ostrołęki C? Minister ujawnia szczegóły

fot. eOstroleka.pl oraz Augustyński, CC0
Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun odpowiedział na interpelację poselską w sprawie rozliczenia projektu budowy Elektrowni Ostrołęka C oraz odpowiedzialności członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Z odpowiedzi wynika, że sprawa toczy się na wielu frontach jednocześnie - karnym, cywilnym i korporacyjnym.

Interpelację w sprawie ostrołęckiej złożyła posłanka Gabriela Lenartowicz. Dotyczyła ona rozliczenia projektu budowy węglowej elektrowni Ostrołęka C oraz odpowiedzialności osób zasiadających w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa zaangażowanych w tę inwestycję. Minister Balczun zwrócił się do ENEA S.A. i ORLEN S.A. z prośbą o wyjaśnienia - obie spółki odpowiedziały.

Śledztwo trwa od 2022 roku

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z projektem Ostrołęka C złożyły Najwyższa Izba Kontroli oraz poseł Adam Szłapka, obecny rzecznik rządu. Na tej podstawie 12 lipca 2022 roku zostało wszczęte śledztwo, które trwa do chwili obecnej. Postępowanie prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku. 

Śledztwo w jednym z dwóch wątków dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy realizacji projektu budowy węglowego bloku o mocy około 1000 MW, co miało wyrządzić Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., ENERGA S.A. i ENEA szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Audyt przeprowadzony po zmianach w organach ENEA w 2024 roku potwierdził zasadność działań podjętych przez prokuraturę. Spółka aktywnie uczestniczy w postępowaniu.

Sprawy cywilne w toku

Równolegle do śledztwa toczą się sprawy cywilne. ENEA prowadzi dwa postępowania - jedno przeciwko byłym członkom organów spółki z roszczeniami odszkodowawczymi, drugie przeciwko ubezpieczycielom z tytułu ubezpieczenia D&O. W sprawie przeciwko byłym członkom organów wyznaczono już termin pierwszej rozprawy.

Również ENERGA S.A. podjęła działania - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą z 30 grudnia 2024 roku wyraziło zgodę na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej lub pozasądowej. Na razie spółka zawezwała byłych członków zarządu i rady nadzorczej oraz ubezpieczycieli do próby ugodowej - sąd wyznaczył już termin posiedzenia pojednawczego.

W odpowiedzi ministra pojawia się nazwisko posła PiS Pawła Jabłońskiego – byłego członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., który jest objęty pozwem cywilnym spółki. Z dokumentów wynika, że pobrał on z tytułu pełnienia tej funkcji łącznie 138 649,62 zł brutto (103 422,12 zł netto).

Pełnomocnicy do spraw rozliczeń

Obie spółki powołały specjalnych pełnomocników do zajmowania się sprawą. W ENEA pełnomocnik działa m.in. w zakresie projektu Ostrołęka C i reprezentuje spółkę przed organami ścigania. W ORLEN od 1 stycznia 2026 roku funkcjonuje Pełnomocnik ds. Relacji z Organami Ochrony Prawnej, którego zadaniem jest identyfikacja i wyjaśnianie nadużyć skutkujących odpowiedzialnością karną. Sprawa Ostrołęki C jest przez niego na bieżąco monitorowana.

Minister Balczun zaznaczył wyraźnie, że analizy dotyczące odpowiedzialności członków rad nadzorczych leżą w gestii samych spółek, a nie Skarbu Państwa jako jednego z akcjonariuszy. Wyniki tych analiz są już jednak wykorzystywane w toczących się i planowanych postępowaniach.

Przypomnijmy - projekt budowy węglowej elektrowni Ostrołęka C został ostatecznie porzucony, w to miejsce powstaje elektrownia gazowo-parowa, a fiasko "węglówki" pochłonęło ogromne pieniądze. Sprawa od lat budzi ogromne emocje w regionie i w całym kraju.

~now, 07:55 14-04-2026,   75%
koniec POLSKIEGO WEGLA -   na zyczenie zielonej i niemca brukseli --- tam my POLACY  nie chcemy  swych  bogactw naturalnych --noooooooooooooooooooooo  
~100 bajerów dla frajerów, 08:00 14-04-2026,   100%
Przede wszystkim to rozliczcie tych przez których trzeba było burzyć te elektrownie w budowie - czeli członków POstKOmuny którzy latali do Brukseli i błagali o sankcje dla Polski i Polaków! Gdyby nie te donosy na Polską to żadnych strat by nie było, elektrownia już od dawna by ZARABIAŁA!!! Niemcy parę miesięcy wcześniej otworzyli taką u siebie i to dwa razy większą. Ale nie PO to niemcy osadzidzili nam tu sitwę rudego folksdojcza, żeby nam Polakom było lepiej. Dziwię się tylko tym zwykłym otumanionym ludziom którzy łykają ta anty Polską propagandę i tym którzy myśleli że ciecia noga Szymusia - to coś innego niż POlszewia bis.
~...cd, 08:03 14-04-2026,   100%
@~100 bajerów dla frajerów Ciekawe, czy najpierw zaczną rzygać jadem KOmusze dyżurne trolle, czy towarzysz cenzor wczesnej usunie nieprawomyślny komentarz ..jak to ma w zwyczaju i w obowiązkach - w końcu za to mu płacą ..w ramach KPO? ..czy może już safe?
~now, 08:22 14-04-2026,   100%
@~100 bajerów dla frajerów ludzie ludziska  a jest ich 40 ponat tysiecy i widac jak bronia  POLSKI KURPI   NASZEJ KULTURY  HISTORII  - OSTROLEKA MILCZY dlaczego   -kogo wspiera kogo  --- uuska  
~konkret, 08:18 14-04-2026,   100%
Czyli nie idzie. Brak faktycznych rozliczeń.
~..., 08:27 14-04-2026,   -
@~konkret Musieli by zacząć od swoich - KOmuchów którzy błagali o sankcje dla Polski i Polaków.
~a idźcie się Rodacy, 08:24 14-04-2026,   67%
Afery pedofilsko zoofilske w Pedofilii Obrzydliwej, działacze POlszewii traktujący szpitale jak własny folwark, afery qnia, Sławka , KOpertfilda, ..Barbaria która na siłę od września wpycha do szkół naukę o zbiczencach! ...zadłużamy się najszybciej w historii - miliard dziennie !!!! A na nic nie ma pieniędzy !! W szpitalach już POkończyły się limity badań na ten rok! - w niektórych , w policji na paliwo i rachunki kasa skończy się w lipcu...za to za dwa miesiące zacznie obowiązywać pakt migracyjny który został podpisany przez ryżego sepleniącego niemca 20 grudnia 2023 roku-  bezrobocie rośnie , firmy padają ..paliwa i towary drożeją. ..w sejmie szopka ..bo niektórzy widzą Prezydenta którego nie ma (co oni biorą?)..
No to co robi sitwą rudego folksdojcza...rozliczenia odpala ?!! Rodacy obudźcie się bo my na prawdę mamy 4 rozbiór !!!
~Obudźcie się Rodacy, 08:25 14-04-2026,   100%
@~a idźcie się Rodacy Obudźcie się.mislo być  
~pytanie mam, 08:38 14-04-2026,   75%
A co tam w Kłodzku słychać ? I w paru innych miastach "rządzonych" przez POlszewie i kumpli. Bo jakoś tam lgną szemrane osobniki.do Pedofilii Obrzydliwej.
