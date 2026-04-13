Ostrołęka szuka organizacji do walki z uzależnieniami

Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku. Na ten cel miasto przeznaczyło łącznie 140 tysięcy złotych.

W konkursie przewidziano dofinansowanie trzech rodzajów zadań. Pierwsze z nich to działalność informacyjna i edukacyjna dotycząca zdrowotnych oraz społecznych skutków używania środków psychoaktywnych - na ten cel przeznaczono 20 tysięcy złotych.

Największą pulę, bo aż 70 tysięcy złotych, zarezerwowano na wspieranie programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Trzecie zadanie to programy profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze", adresowane do dzieci i młodzieży w okresie letnim. Na ten cel miasto wyda 50 tysięcy złotych.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, których cele statutowe obejmują sprawy zdrowia publicznego.

Jak złożyć ofertę i do kiedy?

Oferty należy składać dwuetapowo. Najpierw trzeba wypełnić formularz elektronicznie przez platformę WITKAC (witkac.pl) – do 30 kwietnia 2026 roku do godziny 23:59. Następnie wydrukowaną i podpisaną ofertę wraz z potwierdzeniem złożenia należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1 – do 6 maja 2026 roku do godziny 16:00 (możliwe też złożenie przez ePUAP).

Do oferty trzeba dołączyć m.in. odpis z rejestru, oświadczenia o niekaralności i niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu środków publicznych oraz oświadczenie dotyczące rachunku bankowego.

Kiedy wyniki?

Wybór ofert nastąpi do 22 maja 2026 roku, a wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki do 29 maja 2026 roku. Realizacja zadań musi zakończyć się do 30 listopada 2026 roku.