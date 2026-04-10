Czarna seria w Ostrołęce: Blisko 400 wykroczeń w kilka dni, zatrzymane prawa jazdy i pijani kierowcy!

Blisko 400 ujawnionych wykroczeń, 8 zatrzymanych praw jazdy oraz 19 niesprawnych technicznie pojazdów wyeliminowanych z obiegu – to bilans ostatnich działań ostrołęckiej drogówki. Prezentowane przez policję statystyki przerażają: najwięcej naruszeń dotyczyło nadmiernej prędkości, a na drogach powiatu wciąż nie brakuje skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, w tym osób prowadzących pod wpływem alkoholu.

Policjanci z ostrołęckiej drogówki pracują w systemie całodobowym, monitorując kluczowe trasy regionu. W ciągu ostatnich kilku dni mundurowi przeprowadzili kontrole blisko 500 pojazdów. Pod lupę wzięto nie tylko kierowców samochodów osobowych, ale również 30 motocyklistów, 14 rowerzystów oraz 22 pieszych.

Nadmierna prędkość głównym problemem

Mimo regularnych apeli o rozwagę, statystyki pokazują, że wielu uczestników ruchu wciąż lekceważy przepisy. Z blisko 400 odnotowanych naruszeń prawa, zdecydowana większość dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości. To właśnie brawura na drodze jest najczęstszą przyczyną tragicznych zdarzeń w regionie.

W minionym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali łącznie 8 praw jazdy, z czego połowa została odebrana kierowcom, którzy drastycznie przekroczyli limity prędkości.

Pijani kierowcy i zły stan techniczny pojazdów

Podczas prowadzonych działań policjanci wyeliminowali z ruchu trzech nietrzeźwych kierowców. Ich skrajnie nieodpowiedzialna postawa zakończyła się natychmiastowym zatrzymaniem uprawnień do kierowania. Sprawy trafią teraz do sądu, gdzie sprawcy odpowiedzą za narażenie życia i zdrowia innych osób.

Istotnym elementem akcji była również weryfikacja stanu technicznego pojazdów. Policjanci zatrzymali 19 dowodów rejestracyjnych. Główne powody to zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu, niezgodne z prawem modyfikacje w samochodach i motocyklach.

Policja podkreśla, że wzmożone działania będą kontynuowane. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu – w tym do pieszych i rowerzystów – o przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek na drodze. Każde nieodpowiedzialne zachowanie, zwłaszcza jazda pod wpływem alkoholu czy nadmierna prędkość, zwiększa ryzyko wypadku, którego skutki mogą być nieodwracalne.