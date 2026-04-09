Pościg, strzały i śmierć. Jak zginął 51-latek? Niespodziewane ustalenia sekcji zwłok

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przejęła do prowadzenia śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie tragedii, do jakiej doszło w wielkanocną niedzielę. Policjant oddał strzały do uciekającego 51-latka. Mężczyzna zmarł. "W badaniu sekcyjnym nie stwierdzono, aby obrażenia postrzałowe były bezpośrednią przyczyną nagłego zgonu mężczyzny" - przekazuje prokuratura.

Jak podaje prokuratura, 3 kwietnia 2026 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 51-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej. W związku z koniecznością przeprowadzenia badań, został on przewieziony do Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Decyzją lekarza został przyjęty do szpitala w celu wykonania szczegółowej diagnostyki. W czasie jego pobytu w szpitalu był on nadzorowany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

- W dniu 5 kwietnia 2026r. ok. godziny 11:00, podczas przeprowadzania zatrzymanego z badań RTG na salę chorych, uciekł on ze szpitala. Wybiegł poza teren placówki medycznej. Funkcjonariusz policji, który nadzorował zatrzymanego, podjął za nim pościg. Mężczyzna nie zastosował się do wydawanych przez policjanta poleceń, w związku z czym funkcjonariusz policji użył broni służbowej. Mężczyzna doznał obrażeń ciała w postaci ran postrzałowych. Przybyła na miejsce zdarzenia karetka pogotowia przetransportowała mężczyznę do pobliskiego szpitala. Podjęto intensywne działania reanimacyjne, które jednak nie doprowadziły do przywrócenia jego funkcji życiowych - informuje prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Wczoraj w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku, w obecności prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz technika kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, została przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny.

Policyjny pościg, strzały i śmierć. Nowe fakty szokują [WIDEO]

Policjant, który użył broni służbowej w trakcie pogoni za uciekającym 51-latkiem, to doświadczony funkcjonariusz z 19-letnim stażem. Mężczyzna, którego gonił i postrzelił, był poszukiwany za...…

- Po kilkugodzinnych oględzinach zewnętrznych i wewnętrznych zwłok, lekarz patomorfolog stwierdził obecność rany przestrzałowej podudzia prawego oraz lewego. Rany nie wykazały istotnych uszkodzeń struktur kostnych i naczyniowych. Ponadto na ciele mężczyzny w okolicy łopatkowej prawej ujawniono obecność rany postrzałowej bez rany wylotowej. Zdeformowany pocisk ujawniono w mięśniu naramiennym prawym. W badaniu sekcyjnym nie stwierdzono, aby obrażenia postrzałowe były bezpośrednią przyczyną nagłego zgonu mężczyzny. Podczas sekcji zwłok pobrano krew oraz wycinki narządów do dalszych badań histopatologicznych. Ostateczna przyczyna zgonu oraz określenie charakteru stwierdzonych u mężczyzny obrażeń postrzałowych zostanie przekazana opinii publicznej po uzyskaniu opinii sądowo - lekarskiej sporządzonej przez biegłego - przekazuje prok. Łukasiewicz, dodając:

W toku śledztwa wykonano szereg czynności procesowych mających na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy. Dokonano oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchano w charakterze świadków zarówno funkcjonariuszy policji, personelu medycznego udzielającego pomocy mężczyźnie oraz osoby postronne. Zabezpieczono monitoring ze szpitala z dnia ucieczki, broń służbową obu funkcjonariuszy nadzorujących zatrzymanego w dniu 5 kwietnia 2026r., dokumentację medyczną mężczyzny z pobytu w szpitalu oraz inne dowody mające znaczenie dla niniejszej sprawy.

Jak przekazuje prokuratura, "trwają intensywne czynności śledztwa dotyczące zachowania wszelkich procedur związanych z nadzorem osoby zatrzymanej w warunkach szpitalnych, okoliczności jej ucieczki oraz przesłanek do zastosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci użycia broni palnej, w celu udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej celem doprowadzenia jej do odbycia kary pozbawienia wolności". Śledztwo prowadzone jest w kierunku przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny.

~darek, 14:41 09-04-2026,   50%
świadom był co robi , wiedział że jak się nie zatrzyma będą strzelać wybrał pewność siebie , aniołkiem pewnie nie był jak został wydany list gończy za nim wiec co tu ubolewać, kasa z budżetu nie zostanie wydana  na utrzymywanie jego . Szkoda tylko rodziny że tak się stało.
~Mirek, 14:53 09-04-2026,   100%
@~darek To rodzina  do tego doprowadziła żona z córką  
~Jarek, 14:55 09-04-2026,   84%
O czym ty mówisz??? Jakie prawo mówi że można strzelać do nieuzbrojonego, niestwazajacego zagrożenia człowieka?? Rodziny szkoda? Przecież to rodzina zgotowała ten los. Posłuchaj pana stonogi i przemyśl co piszesz nie mając świadomość o sprawie  
~Uu, 15:03 09-04-2026,   34%
@~Jarek Stonoga nie jest wiarygodny. 5 lat więzienia przypominam nieprawomocnie  
~Jaro, 14:57 09-04-2026,   67%
Jest coś takiego jak zasada proporcjonalności, miał śpb a sotrzelił do człowieka po czym on zmarł ale to że strzelił nie miało wpływu.
~A, 16:00 09-04-2026,   -
Zaraz będo mówić że typ na zawał zszedł będo bronić policjanta
