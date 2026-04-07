Koniec wolności i nowe kłopoty. Co ukrywał 44-latek w swoim samochodzie?

zdjecie 8467
zdjęcie ilustracyjne, fot. eOstroleka.pl
zdjecie 8467
To był wyjątkowo owocny dzień dla funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Rutynowe działania ukierunkowane na zatrzymanie osoby poszukiwanej zakończyły się nie tylko doprowadzeniem skazanego do zakładu karnego, ale również przejęciem sporej ilości narkotyków. Można śmiało mówić o podwójnym sukcesie mundurowych.

Wszystko zaczęło się od namierzenia 44-latka, który był poszukiwany listem gończym. Gdy mężczyzna zorientował się, że na jego tropie są policjanci, nie zamierzał poddać się bez walki. Podjął próbę ucieczki, która jednak okazała się krótka i nieskuteczna. Funkcjonariusze po sprawnym pościgu zatrzymali mężczyznę i go obezwładnili.

Prawdziwe powody zdenerwowania 44-latka wyszły na jaw chwilę później. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli przy nim pierwsze porcje narkotyków. To był jednak dopiero wierzchołek góry lodowej.

Intuicja nie zawiodła policjantów. Decyzja o szczegółowym sprawdzeniu samochodu zatrzymanego okazała się strzałem w dziesiątkę. Wewnątrz pojazdu ukryta była znacznie większa ilość nielegalnych substancji.

W wyniku dalszych czynności, w tym przeszukania pojazdu mężczyzny, policjanci zabezpieczyli ponad 200 gramów pochodnych amfetaminy. Skuteczność działań mundurowych pozwoliła nie tylko zatrzymać osobę poszukiwaną, ale również wyeliminować z obiegu znaczną ilość środków odurzających.

– informuje podkom. Wioleta Szymanik, rzecznik prasowy KPP w Wyszkowie.

Dla 44-latka interwencja ta to początek długiej drogi przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna trafił już do policyjnej celi, skąd został przewieziony prosto do zakładu karnego, aby odbyć wcześniej zasądzony wyrok.

Izolacja za stare przewinienia to jednak nie jedyny problem zatrzymanego. Prokuratura postawi mu teraz zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ten czyn grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dzięki czujności wyszkowskich funkcjonariuszy, duża partia niebezpiecznych substancji nie trafi na ulice miasta.

