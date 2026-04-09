Niepokojące zgłoszenie. Interwencja służb przy Bogusławskiego [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

W środowe popołudnie służby interweniowały przy ulicy Bogusławskiego w Ostrołęce. Zgłoszenie brzmiało poważnie - zakrwawiony mężczyzna siedzący przy jednej z głównych ulic miasta. A co okazało się na miejscu?

Po odebraniu tak niepokojącego zgłoszenia w środę 8 kwietnia przed godziną 16:00 na ulicę Bogusławskiego wysłano policję oraz pogotowie ratunkowe. Faktycznie, znajdował się tam mężczyzna, ale informacja o tym, że może potrzebować specjalistycznej pomocy medycznej nie potwierdziła się.

- Mężczyzna miał na ręku drobne otarcie. Został przekazany ratownikom, którzy udzielili mu pomocy - mówi nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Mimo, że tym razem interwencja nie okazała się tak poważna, jak wynikało ze zgłoszenia, policja przypomina, że warto być czujnym w przestrzeni publicznej - i jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, nie wahać się zgłosić to na numer 112.