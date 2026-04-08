eOstroleka.pl
Ostrołęka, NA SYGNALE

Alarm w ostrołęckiej policji. Zaginęła 17-latka!

REKLAMA
zdjecie 8467
REKLAMA
zdjecie 8467
Posłuchaj

Policjanci z Ostrołęki prowadzą poszukiwania zaginionej Gabrieli Lewandowskiej. 17-latka we wtorek 7 kwietnia około godz. 14:00 wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła. Niedługo później była widziana w Ostrołęce na ul. Goworowskiej.

Zaginiona ma 17 lat, wzrost: ok. 160 cm, szczupłą budowę ciała. Włosy czarne, farbowane, długości do połowy pleców

W chwili zaginięcia ubrana była w żółtą kurtkę (Adidas), czarne spodnie dresowe, czarne buty sportowe (Nike).

- Prosimy wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mają jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu o pilny kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod bezpośredni numer telefonu 47 704 14 24  - apeluje ostrołęcka policja.

Więcej o: poszukiwania Ostrołęka, zaginięcie, policja

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×