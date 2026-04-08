Alarm w ostrołęckiej policji. Zaginęła 17-latka!

REKLAMA

REKLAMA

Policjanci z Ostrołęki prowadzą poszukiwania zaginionej Gabrieli Lewandowskiej. 17-latka we wtorek 7 kwietnia około godz. 14:00 wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła. Niedługo później była widziana w Ostrołęce na ul. Goworowskiej.

Zaginiona ma 17 lat, wzrost: ok. 160 cm, szczupłą budowę ciała. Włosy czarne, farbowane, długości do połowy pleców

W chwili zaginięcia ubrana była w żółtą kurtkę (Adidas), czarne spodnie dresowe, czarne buty sportowe (Nike).

- Prosimy wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mają jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu o pilny kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod bezpośredni numer telefonu 47 704 14 24 - apeluje ostrołęcka policja.