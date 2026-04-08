Ostrożnie w rejonie lasów! Groźne zderzenie z łosiem w Nożewie

Wraz z nadejściem wiosny na drogach powiatu ostrołęckiego zrobiło się niebezpiecznie. Coraz częściej dochodzi do incydentów z udziałem dzikiej zwierzyny, która w tym okresie intensywnie migruje. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce wczoraj wieczorem w miejscowości Nożewo.

Dramatyczne chwile w Nożewie

Około godziny 21:45, 46-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, kierujący fordem, przeżył chwile grozy. Wprost pod koła jego pojazdu wbiegł potężny łoś. Siła uderzenia była duża, jednak na szczęście kierowca nie doznał poważnych obrażeń. Zwierzę, mimo potrącenia, zdołało uciec z miejsca zdarzenia do pobliskiego lasu.

Policja apeluje: Zdejmij nogę z gazu!

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przypominają, że wiosenna aktywność zwierząt to nie tylko sarny czy dziki, ale właśnie potężne łosie, których zderzenie z autem może być tragiczne w skutkach. Nadkomisarz Tomasz Żerański podkreśla, że przy prędkości 100 km/h uderzenie w dużego jelenia czy łosia generuje siłę odpowiadającą kilku tonom.