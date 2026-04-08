eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Myślał, że przechytrzył policję. Spędzi za kratami 3 lata!

REKLAMA
zdjęcie ilustracyjne, fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
Posłuchaj

Policjanci z Posterunku Policji w Kadzidle zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który od dłuższego czasu skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Skuteczne działania operacyjne policjantów z Kadzidła doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu 57-latka, który przez długi czas pozostawał nieuchwytny. Mimo aktywnego ukrywania się przed organami ścigania, funkcjonariusze wpadli na jego trop, co definitywnie zakończyło jego wolność na najbliższy czas.

Akcja zatrzymania przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Po ujęciu przez mundurowych, 57-latek został przewieziony do komendy, gdzie osadzono go w policyjnej celi. Był to jednak tylko pierwszy przystanek na drodze do odbycia zasądzonej kary.

informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych i dokumentacyjnych, mężczyzna został przetransportowany do jednostki penitencjarnej. Zgodnie z wcześniejszym wyrokiem sądu, zatrzymany spędzi w Zakładzie Karnym najbliższe 3 lata.

 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×