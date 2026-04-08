Myślał, że przechytrzył policję. Spędzi za kratami 3 lata!

REKLAMA

REKLAMA

Policjanci z Posterunku Policji w Kadzidle zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który od dłuższego czasu skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości. Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Skuteczne działania operacyjne policjantów z Kadzidła doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu 57-latka, który przez długi czas pozostawał nieuchwytny. Mimo aktywnego ukrywania się przed organami ścigania, funkcjonariusze wpadli na jego trop, co definitywnie zakończyło jego wolność na najbliższy czas.

Akcja zatrzymania przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Po ujęciu przez mundurowych, 57-latek został przewieziony do komendy, gdzie osadzono go w policyjnej celi. Był to jednak tylko pierwszy przystanek na drodze do odbycia zasądzonej kary.

informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych i dokumentacyjnych, mężczyzna został przetransportowany do jednostki penitencjarnej. Zgodnie z wcześniejszym wyrokiem sądu, zatrzymany spędzi w Zakładzie Karnym najbliższe 3 lata.