Uważaj na takie wiadomości! Możesz wpaść w kłopoty, niczym 45-latka z Ostrołęki!

Metoda oszustwa „na BLIK” wciąż zbiera żniwo, a przestępcy wykorzystują naszą ufność wobec bliskich osób. Tym razem ofiarą cyberprzestępców padła 45-letnia mieszkanka Ostrołęki, której tożsamość posłużyła do wyłudzenia pieniędzy od jej znajomego.

Mechanizm działania sprawców był klasyczny dla tego typu przestępstw. Wszystko zaczęło się od przejęcia profilu w popularnym serwisie społecznościowym należącego do 45-letniej ostrołęczanki. Po uzyskaniu dostępu do konta, oszuści zaczęli masowo wysyłać wiadomości do osób z jej listy kontaktów.

W treści wiadomości znajdowała się pilna prośba o pożyczkę niewielkiej sumy pieniędzy poprzez wygenerowanie kodu BLIK. Przestępcy zazwyczaj tłumaczą taką prośbę nagłą awarią techniczną, brakiem gotówki przy kasie lub problemem z aplikacją bankową, obiecując szybki zwrot środków.

Chwila nieuwagi kosztowała 1100 złotych

Niestety, mimo licznych kampanii informacyjnych, jeden ze znajomych pokrzywdzonej nie nabrał podejrzeń. Uwierzył, że koresponduje z koleżanką znajdującą się w potrzebie.

Niestety, jeden ze znajomych pokrzywdzonej uwierzył w wiadomość i bezrefleksyjnie przekazał kody, w wyniku czego stracił 1100 złotych.

– informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Pieniądze zostały natychmiast wypłacone przez oszustów w bankomacie, co w praktyce uniemożliwia cofnięcie transakcji.

Jak nie dać się oszukać? Zasady bezpieczeństwa

Policja przypomina, że za każdą prośbą o przesłanie kodu BLIK może stać przestępca. Aby chronić swoje oszczędności, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

Weryfikuj tożsamość: Jeśli znajomy prosi Cię o pieniądze przez komunikator, zadzwoń do niego. Krótka rozmowa telefoniczna pozwoli upewnić się, czy to faktycznie on potrzebuje pomocy.

Jeśli znajomy prosi Cię o pieniądze przez komunikator, zadzwoń do niego. Krótka rozmowa telefoniczna pozwoli upewnić się, czy to faktycznie on potrzebuje pomocy. Stosuj dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA): Zabezpiecz swoje konta społecznościowe dodatkowym kodem wysyłanym na telefon. To znacząco zmniejsza ryzyko przejęcia profilu przez osoby trzecie.

Zabezpiecz swoje konta społecznościowe dodatkowym kodem wysyłanym na telefon. To znacząco zmniejsza ryzyko przejęcia profilu przez osoby trzecie. Sprawdzaj dane transakcji: Zanim potwierdzisz płatność BLIK w swojej aplikacji bankowej, sprawdź kwotę oraz miejsce (miasto lub sklep), w którym kod ma zostać użyty.

Zanim potwierdzisz płatność BLIK w swojej aplikacji bankowej, sprawdź kwotę oraz miejsce (miasto lub sklep), w którym kod ma zostać użyty. Nie działaj pod presją czasu: Pośpiech jest sprzymierzeńcem oszustów. Chwila refleksji może uchronić Cię przed stratą dużej sumy pieniędzy.

Ostrołęcka policja stale monitoruje tego typu zgłoszenia i przypomina, że każdą próbę oszustwa należy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub w najbliższej jednostce Policji.