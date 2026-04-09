Uważaj na takie wiadomości! Możesz wpaść w kłopoty, niczym 45-latka z Ostrołęki!

Metoda oszustwa „na BLIK” wciąż zbiera żniwo, a przestępcy wykorzystują naszą ufność wobec bliskich osób. Tym razem ofiarą cyberprzestępców padła 45-letnia mieszkanka Ostrołęki, której tożsamość posłużyła do wyłudzenia pieniędzy od jej znajomego.

Mechanizm działania sprawców był klasyczny dla tego typu przestępstw. Wszystko zaczęło się od przejęcia profilu w popularnym serwisie społecznościowym należącego do 45-letniej ostrołęczanki. Po uzyskaniu dostępu do konta, oszuści zaczęli masowo wysyłać wiadomości do osób z jej listy kontaktów.

W treści wiadomości znajdowała się pilna prośba o pożyczkę niewielkiej sumy pieniędzy poprzez wygenerowanie kodu BLIK. Przestępcy zazwyczaj tłumaczą taką prośbę nagłą awarią techniczną, brakiem gotówki przy kasie lub problemem z aplikacją bankową, obiecując szybki zwrot środków.

Chwila nieuwagi kosztowała 1100 złotych

Niestety, jeden ze znajomych pokrzywdzonej uwierzył w wiadomość i bezrefleksyjnie przekazał kody, w wyniku czego stracił 1100 złotych.

– informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Pieniądze zostały natychmiast wypłacone przez oszustów w bankomacie, co w praktyce uniemożliwia cofnięcie transakcji.

Jak nie dać się oszukać? Zasady bezpieczeństwa

Policja przypomina, że za każdą prośbą o przesłanie kodu BLIK może stać przestępca. Aby chronić swoje oszczędności, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • Weryfikuj tożsamość: Jeśli znajomy prosi Cię o pieniądze przez komunikator, zadzwoń do niego. Krótka rozmowa telefoniczna pozwoli upewnić się, czy to faktycznie on potrzebuje pomocy.
  • Stosuj dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA): Zabezpiecz swoje konta społecznościowe dodatkowym kodem wysyłanym na telefon. To znacząco zmniejsza ryzyko przejęcia profilu przez osoby trzecie.
  • Sprawdzaj dane transakcji: Zanim potwierdzisz płatność BLIK w swojej aplikacji bankowej, sprawdź kwotę oraz miejsce (miasto lub sklep), w którym kod ma zostać użyty.
  • Nie działaj pod presją czasu: Pośpiech jest sprzymierzeńcem oszustów. Chwila refleksji może uchronić Cię przed stratą dużej sumy pieniędzy.

Ostrołęcka policja stale monitoruje tego typu zgłoszenia i przypomina, że każdą próbę oszustwa należy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub w najbliższej jednostce Policji.

