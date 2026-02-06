Jechał „na podwójnym gazie” i bez uprawnień. Zatrzymany w Tobolicach

REKLAMA

Policjanci z ostrołęckiego Wydziału Ruchu Drogowego wyeliminowali z ruchu kolejnego skrajnie nieodpowiedzialnego kierowcę. 35-latek, zatrzymany w miejscowości Tobolice, nie tylko był kompletnie pijany, ale w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 lutego. Funkcjonariusze patrolujący okolice Ostrołęki zatrzymali do kontroli drogowej Volkswagena Passata. Za kierownicą siedział 35-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Już pierwsze sekundy rozmowy z mężczyzną nie pozostawiały złudzeń co do jego stanu – policjanci od razu wyczuli silną woń alkoholu.

Badanie alkomatem potwierdziło najgorsze przypuszczenia. Urządzenie wykazało w organizmie kierowcy prawie 3 promile alkoholu. To jednak nie był jedyny problem 35-latka.

Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami – informuje nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Oznacza to, że mieszkaniec powiatu złamał prawo dwukrotnie: wsiadając za kółko w stanie nietrzeźwości oraz ignorując wcześniejszą decyzję o odebraniu mu prawa jazdy.

Poważne konsekwencje

35-latek za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem. Grozi mu nie tylko wysoka grzywna i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, ale również kara pozbawienia wolności.

Policja po raz kolejny apeluje o trzeźwość i rozwagę. Pamiętajmy, że każda taka osoba na drodze to potencjalne, śmiertelne zagrożenie dla nas wszystkich. Widzisz podejrzane zachowanie kierowcy? Reaguj – Twój jeden telefon pod numer alarmowy może uratować czyjeś życie.