Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Kadzidło: Inauguracja sezonu motocyklowego i groźny incydent przed kościołem. Co tam się wydarzyło? [ZDJĘCIA]

zdjecie 6000
zdjecie 6000
W sobotnie południe, 11 kwietnia, w samym sercu Kadzidła doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Incydent zbiegł się w czasie z wielkim wydarzeniem inaugurującym sezon motocyklowy, które przyciągnęło do miejscowości tłumy mieszkańców i gości.

Do zdarzenia doszło około godziny 12:00. Na miejscu natychmiast pojawili się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Obecnie mundurowi prowadzą intensywne działania, które mają na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i przebiegu zdarzenia, w którym - jak nieoficjalnie donosi nasz reporter - udział brał rowerzystka i kierujący autem osobowym.

Do zdarzenia doszło w szczególnym momencie dla lokalnej społeczności. Właśnie na placu przed kościołem w Kadzidle zaplanowano dziś huczne rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Wyjątkowo sprzyjająca aura oraz bogaty program imprezy sprawiły, że na miejscu zgromadziły się wiele osób, co znacząco wpłynęło na natężenie ruchu w tej części miejscowości.

Służby apelują do wszystkich uczestników wydarzenia oraz kierowców przejeżdżających przez Kadzidło o zachowanie szczególnej ostrożności. Duże skupiska ludzi, wzmożony ruch pojazdów oraz emocje towarzyszące imprezie wymagają od wszystkich użytkowników dróg maksymalnego skupienia.

Policjanci przypominają, że chwila nieuwagi w tak zatłoczonym miejscu może prowadzić do groźnych następstw. Choć atrakcyjność wydarzenia przyciąga uwagę, najważniejsze pozostaje zdrowie i życie uczestników.

AKTUALIZACJA:

Jak potwierdził nam oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w wyniku wypadku ucierpiała kierująca jednośladem seniorka. 76-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego została przewieziona do szpitala. 

Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy. 

informuje nadkom. Żerański.

