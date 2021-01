Kierowcy o drogowcach z Ostrołęki: „Znów zaspali, a teraz jeżdżą pługami bez celu” [ZDJĘCIA]

REKLAMA

„Śnieg już dawno nie pada, a główne ulice w centrum miasta są wciąż białe, śliskie i niebezpieczne. Wstyd!” - usłyszeliśmy od innego z Czytelników, który w niedzielne popołudnie wybrał się na spacer ulicami Ostrołęki. „Bałem się ruszyć autem, bo mimo że mam zimowe opony, nie sposób bezpiecznie poruszać się ulicami miasta, by nie wpaść w poślizg. Mam pytanie do władz miasta – jak wygląda plan działania w takich sytuacjach? Czy ktoś opracował strategię radzenia sobie z odśnieżaniem ulic w mieście?” - dodaje.

„Drogowcy znów zaspali i teraz próbują nadrabiać jeżdżąc w kółko po mieście z opuszczonymi pługami. Tyle, że to wciąż nic nie daje. Piaskarki i solarki niczym nie posypują jezdni więc w najbliższym czasie nie ma co liczyć na poprawę warunków.”

„Drogowcy po raz kolejny zaspali. Od kiedy ustąpiły opady minęło już ponad 24-godziny a niemal wszystkie ulice w Ostrołęce pozostają białe. Jest bardzo ślisko zarówno na uliczkach osiedlowych ale też, co jest nie do pomyślenia, nawet na głównych ulicach w centrum miasta (11 Listopada, Bogusławskiego, Traugutta, Witosa, F. Nila, Goworowska). A tymczasem wystarczy wyjechać na drogę krajową lub wojewódzką i zaraz za Ostrołęką jest czarny asfalt.”

Wasze opinie

~Ja , 16:28 17-01-2021 , 100% Wracam z Łomży i tam jest super. Żadnego śniegu i lodu. Można? Można! odpowiedz • oceń :

~Marek , 16:31 17-01-2021 , 91% Wczoraj masakra, nie odśnieżone, dziś koleiny zmarznięte! Co to za firma się tym zajmuje?? Za coś chyba biorą pieniądze!! Żenada odpowiedz • oceń :

~oiopa , 16:33 17-01-2021 , 86% jeszcze wice szedł z p. eweliną ostrowską ok 14 w niedziele, sam sprawdzał czy jest ok na drodze, uwag nie mial, niedowiarki by zrobił wam live ale za zimno

odpowiedz • oceń :

~temat , 16:34 17-01-2021 , 100% przejazd próbny był, był i czego chceta odpowiedz • oceń :

~pam pram tam , 16:37 17-01-2021 , 100% Nie odśnieżają czekają na środową odwilż. Ale dziadostwo. odpowiedz • oceń :

~Złotowa , 16:51 17-01-2021 , 100% Jeździłem ostatnie dwie doby, wszytsko zaj***e śniegiem. Jedną piaskarkę widziałem. Wstyd¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciekaw jestem co ma do powiedzenia prezydent w tej kwestii. Zaczynam żałować oddanego głosu na niego po ostanich poczynaniach odpowiedz • oceń :

~Marek , 17:00 17-01-2021 , 0% @~Złotowa Firma odpowiedzialna za odśnieżanie powinna znać swoje obowiązki. Prezydent nie musi chyba ludziom pokazywać palcem co mają robić. Głąb jakiś firmą zarządza najwyraźniej!! odpowiedz • oceń :

~Zbigniew , 17:10 17-01-2021 , 100% @~Marek Opk i opwik więc ten głąb który zarządza tymi firmami to słynny baleron odpowiedz • oceń :

~Agnieszka , 17:23 17-01-2021 , 100% @~Mieszkaniec Na stronie urzędu jest napisane ze za połowę miasta w zakresie odśnieżanie została podpisana umowa z ostrołęckim przedsiębiorstwem komunalnym, a ja żadnego samochodu z OPK na ulicach miasta nie widziałem!!!! odpowiedz • oceń :

~oko , 17:15 17-01-2021 , 100% a co na to ostatnio zatrudniony /a/ ekspert od odpowiedzi na wszystkie zglaszane uwagi i problemy? odpowiedz • oceń :

~Czarek , 17:21 17-01-2021 , 100% @~oko Trzeba zapytać Natalie ona na wszystkie pytania wam odpowie, w końcu za coś pieniądze bierze. A ile tych pieniędzy bierze też warto by było zapytać jak prezydent ceni małżonkę i jaka pensje jej zaproponował... odpowiedz • oceń :

~Iq , 17:26 17-01-2021 , 12% Ciągle te same pretensje. Kilku etatowców wyzywa i podjudza! Siedż wcdomu oglądaj skoki a potem wybory miss Polski. Ten portal o tym przypomina! odpowiedz • oceń :

~Marek , 17:55 17-01-2021 , 90% @~Iq Nie jestem "etatowcem" internetowym, ale codziennie muszę dostać się do pracy, więc to dość logiczne, że się wk....am na sytuację panującą w mieście. odpowiedz • oceń :

~oleleo , 18:04 17-01-2021 , 100% @~Iq w sb ok 13 przestało padać, mija doba i zobacz jak to wygląda, nikt nie oczekuje cudów, ale te 40 czy 50 km głównych powtarzam głównych dróg można byłoby dograć, tylko od wojtek I AWP jakoś wygląda bo tiry rozjezdziły

odpowiedz • oceń :

~😷😷㈸ , 17:35 17-01-2021 , 89% Na chodnikach to samo...Nogę idzie złamać na Goworowskiej odpowiedz • oceń :

~Hmm , 17:47 17-01-2021 , 100% Prawda jest taka, że jak przetargi wygrywaly zewnętrzne firmy to było zawsze odśnieżone. Mieli po 4, 6 godzin na uprzątnięcie śniegu po zaprzestaniu opadów. Czy ZUK czy MPK, jednak jak była to firma "nie miejska" to najzwyczajniej w świece można było więcej wymagać i egzekwować kary umowne, swojej spółki z miejskim kapitałem się nie ukaże... Zamowienia in house (czyli dawanie robót spółkom miejskim z tzw. wolnej ręki) jest strzałem w kolano. Lepiej jak jest konkurencja, w wielu przypadkach jak widać.



Nadmienię, że ustawa została wprowadzona kilka lat temu. odpowiedz • oceń :

~Agnieszka , 18:26 17-01-2021 , 100% @~Hmm A ja sądzę że wystarczy zatrudnić kompetentnego pracownika który wie co jest pięć, i ma pojęcie o tym czym ma się zająć.. a jeżeli wsadza się swoich którzy nie mają zielonego pojęcia o tym co im się wpisuje w zakres obowiązków to później da tego takie sytuacje jak widzimy dzisiaj na drogach w Ostrołęce, o chodnikach nie wspomnę. W piątek chodziło dwóch pracowników z OPK z wiaderkiem i ręcznie sypali piasek, przecież to już nawet nie jest śmieszne to jest żałosne odpowiedz • oceń :

~Hmm , 18:59 17-01-2021 , - @~Agnieszka Tylko jeden kompetentny człowiek wciąż nie będzie wymagał od miejskich spółek tego co od firm obcych. Nadal podtrzymuje swoje zdanie.

Zewnętrzne firmy to przede wszystkim kary umowne za nie wywiązanie się z umowy. Robią wszystko (albo większość) jak należy, bo może okazać się, że więcej dołożą do interesu niż zarobią.

odpowiedz • oceń :

~Hmm , 19:01 17-01-2021 , - @~Hmm Jeszcze dodam żeby nie było nieporozumień, ustawa jest ogólnopolska, nie tylko nasze miasto korzysta z tego rozwiązania :) odpowiedz • oceń :

~Lucyna , 18:23 17-01-2021 , 100% Kulik postanowil miezkancom uatrakcyjnic dojazdy do pracy i zorganizowal warunki ma kulik, tylko o koniu zapomnial. A przepraszam jego czarnym koniem byl wice ale odszedl w sina dal... odpowiedz • oceń :

~Jerzy , 18:58 17-01-2021 , - @~Witek Gorol powiedziol ze zimy nie bandzie inie zakupil piasku ani soli a samochody sa to musza sie ruszac odpowiedz • oceń :

~To sie w glowie nie miesc , 18:27 17-01-2021 , 80% Tak to jest jak laicy biore sie za zarzadzanie, tylko usiasc i plakac! odpowiedz • oceń :

~Marta , 19:25 17-01-2021 , 0% @~To sie w glowie nie miesc Pamietam lodowiska na ulicach za poprzedniej władzy odpowiedz • oceń :

~Marty , 19:32 17-01-2021 , - @~Marta A ja pamiętam lodowisko za poprzedniej władzy...ale na stadionie odpowiedz • oceń :

~EM , 19:04 17-01-2021 , 100% W sobotę około 21-ej na trasie którą jechałem Maków Maz. - Ostrołęka piękna czarna mokra nawierzchnia pomimo mrozu. Ale tak fajnie było tylko do torów w Grabowie. Potem jakby inny świat... odpowiedz • oceń :

