Kolejna obniżka cen paliw na ostrołęckiej stacji. Zatankujemy już za 3,90 zł za litr

REKLAMA

REKLAMA

Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce poinformował o kolejnej obniżce cen paliw na stacji MZK przy Kołobrzeskiej. Benzyna i olej napędowy kosztują tam już 3,90 zł za litr.

Jeszcze niedawno o takiej cenie w naszym mieście mogliśmy tylko pomarzyć. Paliwa były zdecydowanie droższe niż w sąsiedniej Łomży, różnica wynosiła kilkadziesiąt groszy. W tej kwestii generalnie niewiele się zmieniło, ale jedna ze stacji daje dobry przykład i regularnie obniża ceny.

To stacja MZK przy ulicy Kołobrzeskiej. Zaczęło się od 3,99 zł i zapowiedzi, że jest to promocja czasowa - na tydzień. Później jednak zdecydowano się ją przedłużyć i rozpoczęła się obniżka cen - najpierw do 3,95 zł, a teraz - co widzimy w najnowszym komunikacie - do 3,90 zł. Nic dziwnego, że na stacji MZK nie brakuje chętnych do zatankowania.