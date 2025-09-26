Kolizja ciężarówek w gminie Łyse: Kolos zniszczył ogrodzenie i słup! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W piątkowe przedpołudnie w miejscowości Wejdo (gmina Łyse) doszło do poważnej kolizji z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Zderzyły się pojazdy marki Scania i Renault.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowane zostały służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren kraksy i udzieliły pomocy uczestnikom.

Ustalenia policji i konsekwencje dla sprawcy

Według wstępnych ustaleń policji, do kolizji doprowadził kierujący ciężarówką Scania. Mężczyzna, wykonując manewr cofania, wymusił pierwszeństwo na nadjeżdżającym kierowcy Renault.

W wyniku zderzenia, ciężarówka Renault została wytrącona z toru jazdy i wypadła z drogi. Pojazd staranował ogrodzenie prywatnej posesji, uderzył w słup stojący przy jezdni i ostatecznie zatrzymał się na poboczu.

Na sprawcę kolizji, kierowcę Scanii, nałożono mandat karny w wysokości 1020 złotych oraz 10 punktów karnych. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i ścisłe przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza podczas wykonywania skomplikowanych manewrów, takich jak cofanie.