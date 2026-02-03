Konferencja naukowa o zaściankach szlacheckich w Goworowie

W piątek, 20 lutego, w Goworowie odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Zaścianki szlacheckie Goworowszczyzny”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w świetlicy przy ul. Ostrołęckiej 31.
Organizatorem spotkania jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny.
W programie przewidziano wystąpienia trojga prelegentów:
- dr Dariusz Budelewski omówi położenie, znaczenie oraz charakterystykę rodów szlacheckich w „Dolinie Orza”,
- mgr Piotr Kosiorek przedstawi genezę osadnictwa rycerskiego na Mazowszu północno-wschodnim,
- mgr Krystyna Drabot przybliży temat gwary mieszkańców Goworowszczyzny na tle gwar mazowieckich.
Poza częścią naukową zaplanowano występ Zespołu Tanecznego „Goworowo” z choreografią Aleksandry Wójcik.
W planie wydarzenia znalazły się również:
- regionalne przyśpiewki,
- prezentacja publikacji,
- wręczenie wyróżnień „Zasłużeni dla Goworowszczyzny”,
- degustacja potraw regionalnych,
- rozdanie pamiątkowych przypinek.