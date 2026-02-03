eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Konferencja naukowa o zaściankach szlacheckich w Goworowie

GOKSIR Goworowo
W piątek, 20 lutego, w Goworowie odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Zaścianki szlacheckie Goworowszczyzny”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 w świetlicy przy ul. Ostrołęckiej 31.

Organizatorem spotkania jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny.

W programie przewidziano wystąpienia trojga prelegentów:

  • dr Dariusz Budelewski omówi położenie, znaczenie oraz charakterystykę rodów szlacheckich w „Dolinie Orza”,
  • mgr Piotr Kosiorek przedstawi genezę osadnictwa rycerskiego na Mazowszu północno-wschodnim,
  • mgr Krystyna Drabot przybliży temat gwary mieszkańców Goworowszczyzny na tle gwar mazowieckich.

Poza częścią naukową zaplanowano występ Zespołu Tanecznego „Goworowo” z choreografią Aleksandry Wójcik.

W planie wydarzenia znalazły się również:

  • regionalne przyśpiewki,
  • prezentacja publikacji,
  • wręczenie wyróżnień „Zasłużeni dla Goworowszczyzny”,
  • degustacja potraw regionalnych,
  • rozdanie pamiątkowych przypinek.
konferencja naukowa, Goworowszczyzna, zaścianki szlacheckie, osadnictwo rycerskie, gwara mazowiecka

×