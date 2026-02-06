eOstroleka.pl
Koniec nadziei. Policja odkryła w lesie ludzkie zwłoki. To zaginiony senior!

zdjecie 1184
fot. KPP w Ostrowi Mazowieckiejfot. KPP w Ostrowi Mazowieckiej
zdjecie 1184
Zakończyły się kilkudniowe, intensywne poszukiwania mieszkańca powiatu ostrowskiego. W piątek służby przekazały tragiczną informację – w lesie w pobliżu miejscowości Sagaje policjanci odnaleźli zwłoki mężczyzny.

Od kilku dni trwały intensywne poszukiwania starszego mężczyzny - mieszkańca powiatu ostrowskiego. Lokalna policja przy wsparciu strażaków ochotników z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeczesywała okoliczne tereny leśne. Wszyscy mieli nadzieję na szczęśliwy finał, jednak dzisiejsze odkrycie rozwiało te złudzenia.

Policjanci biorący udział w szeroko zakrojonej akcji odkryli w kompleksie leśnym ludzkie zwłoki. Szybko potwierdzono, że to zaginiony kilka dni temu starszy mężczyzna, mieszkaniec powiatu ostrowskiego.

Na miejscu odnalezienia ciała pracowali śledczy oraz technik kryminalistyki. Działania były prowadzone pod ścisłym nadzorem prokuratora. Kluczowe informacje w tej sprawie przekazała rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Wstępne wykonane czynności wykluczyły, by do zgonu mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Dokładne okoliczności tragedii ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

– informuje Marzena Laczkowska, rzecznik prasowy KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Mimo że wstępne oględziny wykluczyły przestępczy charakter zdarzenia, prokuratura musi wyjaśnić dokładną przyczynę oraz czas zgonu mężczyzny. Zazwyczaj w takich przypadkach zlecana jest sekcja zwłok, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy przyczyną tragedii były problemy zdrowotne, czy nieszczęśliwy wypadek w trudnym terenie leśnym.

