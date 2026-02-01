eOstroleka.pl
Niebezpieczna zabawa na zamarzniętej Narwi [ZDJĘCIA]

fot. PZW Narew 38fot. PZW Narew 38
Choć widok zamarzniętej rzeki zachęca do zimowych szaleństw, to bezmyślne wyjście na lód może skończyć się tragedią. Koło PZW nr 38 Narew Ostrołęka alarmuje: w Laskowcu na Narwi widziano osoby jeżdżące na łyżwach po zamarzniętym korycie rzeki - to zabawa, która w każdej chwili może zamienić się w walkę o życie.

Rzeka Narew na wysokości miejscowości Laskowiec prezentuje się malowniczo - całe koryto pokryte jest warstwą lodu, a zaśnieżone brzegi tworzą bajkowy krajobraz. To właśnie ten widok przyciąga amatorów zimowych sportów, którzy nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich działań.

Koło PZW nr 38 Narew Ostrołęka na swoim profilu na Facebooku opublikowało zdjęcia Narwi w okolicach Laskowca, na których można dostrzec sylwetki osób jeżdżących na łyżwach. Niektórzy odważniejsi przejeżdżają nawet na drugą stronę rzeki, traktując lód jak naturalny lodowy tor. Problem w tym, że pod pozornie solidną powierzchnią kryje się śmiertelne niebezpieczeństwo.

Silny nurt nie wybacza błędów

Narew to rzeka o silnym nurcie, który nie znika nawet wtedy, gdy powierzchnia wody zamarza. Gdyby lód się załamał, woda w ułamku sekundy wciągnęłaby ofiarę pod lodową pokrywę. Wydostanie się z takiej pułapki graniczy z cudem.

Jak podkreślają wędkarze z Koła PZW, nurt rzeki działa jak potężna siła, która może w jednej chwili porwać człowieka i przemieścić go kilkadziesiąt metrów pod lodem. Ratownicy wielokrotnie ostrzegają, że w takich warunkach szanse na przeżycie są minimalne – lodowata woda powoduje szok termiczny, paraliżuje mięśnie, a brak możliwości wynurzenia się kończy się utonięciem.

Chwila zabawy nie jest warta życia

„Chwila zabawy nie jest warta ryzyka życia" – przestrzegają członkowie Koła PZW nr 38 Narew Ostrołęka, którzy na co dzień obserwują rzekę i doskonale znają jej charakter.

Widok beztrosko jeżdżących na łyżwach ludzi budzi niepokój. Zimowa sceneria może wydawać się bezpieczna i kusząca, ale to złudzenie. Lód na rzekach – w przeciwieństwie do zamarzniętych jezior czy stawów – nigdy nie jest stabilny. Zmienna grubość, ukryte pęknięcia i cieplejsze miejsca sprawiają, że każdy krok na taką taflę to rosyjska ruletka.

Służby ratunkowe apelują o rozsądek. Żadna zabawa, żadne zdjęcie na Instagramie ani chwila adrenaliny nie są warte ryzykowania życia. Zamarznięte rzeki to nie lodowiska – to pułapki, które mogą zabrać życie w kilka sekund.

Zanim zdecydujesz się wyjść na lód, zastanów się: czy naprawdę warto?

 

~Małolat, 21:29 01-02-2026,   72%

Boję się bawić na zamarzniętej Narwi
~Krzyś, 22:52 01-02-2026,   100%
Jestem trochę wiekowy i pamiętam jak w takie zimy jak ta w latach 60-tych na wysokości Luny furmanki przejeżdżały po lodzie i pracujący w Elektrowni i Celulozie korzystali z tego skrótu.
~Teraz to wszystko niebezp, 10:46 02-02-2026,   100%
Kiedyś wszystko było bezpieczne tylko się używało może więcej głowy
~tęczowy dupiarz, 11:04 02-02-2026,   89%
..ale przecież planeta płonie...
~Król Księżyc, 15:40 02-02-2026,   100%
@~tęczowy dupiarz Noo!. Ja to bym Trzaskowskiego posadził gołą dupą na lodzie i zapytał. Płonie planeta czy nie płonie? I dopóki by siedział  z gołą dupą na lodzie dopóki by  odpowiednio nie odpowiedział. No jak by mu planeta nadal "płonęła" to by siedział tak z gołą dupą. - Tysiąc lat i o jeden dzień dłużej-he! he!
~🤣🤣㊃, 16:23 02-02-2026,   100%
@~Król Księżyc W ich KOmuszym środowisku to dupy mocno eksploatują i to niezależnie od płci ..🤣🤣🤣
~tępiciel lemingów, 11:51 02-02-2026,   75%
Globalne oziębienie zostało spowodowane wprowadzeniem Zielonego Ładu głosami PO, PSL i Lewicy. PiS był przeciw temu mrozowi.
~lt, 17:30 02-02-2026,   -
@~tępiciel lemingów Ale to przecież PiS brał udział w tworzeniu zielonego ładu Moradziecki vel Morawiecki zgadzał się w UE na kamienie milowe  
~db, 12:14 02-02-2026,   100%
A rodzice tych dzieci walczą, żeby lekcje były odwołane, na lodowisku cieplej.
~gosc, 14:08 02-02-2026,   50%
@~db Uspakajam dzieci są w szkole
