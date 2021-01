Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – III edycja wojewódzka

REKLAMA

Wystartowała III edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Udział w konkursie mogą wziąć sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2020 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub, w których fundusz sołecki stanowił wkład.



Celem konkursu jest: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.



Pula nagród w konkursie to 12 tys. zł. Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.



Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do 15 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).



W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Marzena Wardzyńska – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl



Więcej informacji na stronie: www.mazovia.pl