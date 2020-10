Kupił w sieci oczyszczacz powietrza. Trafił na oszusta

REKLAMA

Kwotę ponad 400 złotych stracił podczas internetowych zakupów mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Mężczyzna zgłosił sprawę policji.



Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego postanowił za pośrednictwem popularnego serwisu aukcyjnego kupić oczyszczacz powietrza. Wybrał interesujący go produkt, wpłacił żądaną przez sprzedającego kwotę na wskazane przez niego konto bankowe. Niestety mimo opłacenia rachunku, zakupionego towaru dotychczas nie otrzymał. Kontakt ze sprzedającym urwał się, a kupujący został bez pieniędzy. Sprawę zgłosił policji.





Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją.



- informuje podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych, sprawdzając opinie o nich oraz komentarze.Kupując w sieci kierujmy się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego, zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, pozwoli to policji go namierzyć.Sprawdzajmy, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu, ponieważ w razie jakichkolwiek pytań, możemy tam zadzwonić.Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na początku adresu – literki „https”.Pamiętajmy, że mamy możliwość uzgodnienia sposobu płatności za wybrany przedmiot. Jeśli tylko pojawiły się wątpliwości co do wiarygodności sprzedającego warto umówić się na "ODBIÓR OSOBISTY" lub wybrać opcje płatności, nawet o parę złotych droższą, ale bezpieczniejszą "ZA POBRANIEM".Jeśli, mimo zachowania zasad ostrożności zostaniesz oszukany, zamówiony towar do nas nie dotrze lub dostaniemy zamiast produktu puste pudełko, natychmiast zadzwońmy na policję na bezpłatny numer alarmowy 997, albo jeżeli korzystacie z telefonów komórkowych na numer 112.