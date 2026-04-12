Kurpiowski rejbak zapachniał w muzeum. Za nami kolejna „Niedziela w Muzeum” [ZDJĘCIA, WIDEO]

Dzisiejsza „Niedziela w Muzeum” w Ostrołęce upłynęła pod znakiem tradycyjnych smaków i wspólnego gotowania. Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprosiło mieszkańców na warsztaty z cyklu „Etnokuchnia”, podczas których uczestniczki wzięły na warsztat absolutny klasyk naszego regionu - kurpiowski rejbak.

Wszystko odbywało się pod czujnym okiem specjalistki, rodowitej Kurpianki, Pani Elżbiety Prusaczyk. To właśnie ona zdradziła uczestniczkom tajniki idealnej potrawy i podzieliła się sprawdzonym przepisem. Pracy było sporo, bo panie przygotowywały wszystko same, od samego początku do końca - od tarcia ziemniaków po doprawianie i pilnowanie pieczenia.

Kiedy rejbak piekł się w piecu, uczestniczki wykorzystały tę chwilę na wspólne zwiedzanie muzealnych wystaw. Finałem wydarzenia była oczywiście degustacja.

Dzisiejsze spotkanie to kontynuacja bardzo lubianego cyklu. Wcześniej w ramach „Etnokuchni” przygotowywano już fafernuchy, kapustę z gęsiną czy zupę dyniową z kluseczkami. To jednak nie koniec kulinarnych przygód, bo przed nami kolejne spotkania, na których będzie można poznać przepis na kurpiowskiego łagodniaka.

