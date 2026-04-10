„W niedzielę po kościele” - spotkanie z Beatą Pasińską w ostrołęckim muzeum!

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce organizuje kolejne wydarzenie z cyklu pod nazwą „W niedzielę po kościele”. Odbędzie się ono 19 kwietnia o godzinie 13:00 w siedzibie placówki przy Placu gen. J. Bema 8. Gościem spotkania będzie Beata Pasińska, która jest twórczynią ludową młodego pokolenia zajmującą się tradycjami Kurpi Białych.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się więcej o plastyce obrzędowej, takiej jak wykonywanie oklejanek, palm, ozdób z bibuły, pająków, haftu oraz wycinanek. Autorka podzieli się swoją wiedzą na temat dawnych tradycji i pasją do ludowej sztuki.

Spotkanie jest częścią większego projektu obejmującego dziesięć niedzielnych wydarzeń, podczas których muzeum prezentuje sylwetki artystów i ludzi z pasją.

Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.