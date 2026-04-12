Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne 2026 zakończone. Tradycja wciąż żywa w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Za nami pełna emocji 42. edycja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. Sala widowiskowa Ostrołęckiego Centrum Kultury przez kilka godzin tętniła życiem, wypełniona dźwiękami tradycyjnych instrumentów i unikalnym kurpiowskim śpiewem.
Na scenie zaprezentowało się kilkudziesięciu artystów, którzy rywalizowali o prestiżowe statuetki oraz nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów. Najwięcej wzruszeń dostarczyła kategoria "Mistrz i uczeń". Jest to fundament Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych, mający na celu ochronę i przekazywanie lokalnego dziedzictwa. Widok młodych wykonawców, którzy z pasją przejmują tradycję od starszych mentorów, stał się symbolem 42. edycji przeglądu. Oprócz nich na scenie podziwialiśmy wybitnych solistów i zgrane grupy śpiewacze, wirtuozów instrumentów ludowych i pełne energii kapele kurpiowskie.
W przerwie między przesłuchaniami konkursowymi scenę opanowali profesjonaliści z Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie, którzy zaprezentowali niezwykłe bogactwo kultury regionalnej wyrażone w pieśni , muzyce i tańcu.