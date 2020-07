Łyse: Raport z gminnych inwestycji. Jak wygląda postęp prac? [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Na jakim etapie jest obecnie realizacja inwestycji drogowych w gminie Łyse? Co już wykonano, a co jest w trakcie realizacji?



Według stanu na poniedziałek, 13 lipca wykonana została już podbudowa drogi Piątkowizna – kolonie. Droga jest przygotowana do wykonania nawierzchni bitumicznej. Na drodze Zalas-Tyczek prowadzone są roboty ziemne i prace związane z wykonaniem podbudowy. Ulice ks. kan. E. Sierbińskiego i Pogodna nabierają nowego kształtu – wykonywane są chodniki oraz podbudowa pod nawierzchnię bitumiczną.



W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Wykonawca zadania – firma Ostrada z Ostrołęki, zobowiązała się przebudować dwie drogi gminne Zalas-Tyczek oraz Piątkowizna-kolonie o łącznej długości 3,9 km do końca września 2020 roku za kwotę 2.587.670 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.



Równocześnie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz ALTOR Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego wykonuje przebudowę ulic ks. kan. E. Sierbińskiego oraz Pogodnej w miejscowości Lipniki. Zadanie zrealizowane zostanie również do końca września 2020 roku. Planowany koszt robót - 1.053.596,78 zł.



Ponadto, jak informują władze gminy, zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250707W Lipniki – Dęby” zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W wyniku realizacji inwestycji już wkrótce przebudowane zostanie ponad 5,8 km drogi relacji Lipniki-Dęby. Planowane dofinansowanie wynosi ponad 2 mln zł.