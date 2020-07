Maciej Kleczkowski zarabia przy projekcie Multicentrum. Prezydent: "Wynagrodzenie adekwatne"

REKLAMA

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej kwoty, myślę że obecne wynagrodzenie Wiceprezydenta Macieja Kleczkowskiego oraz całego zespołu jest adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w ramach tego projektu, a porównując je do kwot wydatkowanych przez poprzedników i zakresu prac przez nich realizowanych, z czystym sumieniem mogę odpisać, że w tej kwestii Miasto Ostrołęka w końcu gospodaruje pieniędzmi mieszkańców w sposób oszczędny i odpowiedzialny

Łukasz Kulik, choć nie był o to pytany, postanowił porównać te zarobki do poprzedniego zespołu ws. Multicentrum, którym kierował... mąż radnej - Mirosław Rosak.

W mojej ocenie zmiana struktury z typowo "urzędowej" na "zadaniową" już przynosi lepsze efekty, chociażby w zakresie terminów rozpatrywania niektórych spraw czy wydawania aktów prawnych. Jednak po 12 latach funkcjonowania proces ten wymaga jeszcze dopracowania, a dodatkowo wdrożenia w Urzędzie Miasta Ostrołęki rozwiązań z zakresu planowania strategicznego oraz kontroli realizacji zadań. Do tej pory takie rozwiązania nie funkcjonowały, a w połączeniu z przestarzałą infrastrukturą informatyczną nie pozwala na wydajne funkcjonowanie Urzędu. Jeśli zaś chodzi o miejskie jednostki, to podlegają one bezpośrednio mojej osobie

W nawiązaniu do odpowiedzi na moją interpelację z dnia 2 czerwca 2020 roku oraz brakiem konkretnych informacji dotyczących wykonywanych obowiązków przez Wiceprezydenta Miasta Macieja Kleczkowskiego, ponownie proszę o udzielenie odpowiedzi na postawione przez mnie pytania: Jaki obszar w Urzędzie Miasta nadzoruje? Konkretnie, które wydziały UM oraz miejskie jednostki organizacyjne podlegają wiceprezydentowi? Jakie projekty realizuje i w jakiej wysokości pozyskał na ten cel środki zewnętrzne? W jakiej wysokości wynagrodzenie pobrał do chwili obecnej i jakie pobiera nadal z tytułu koordynowania projektu pn. „Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)"?

- mówiła radna Ewa Żebrowska-Rosak podczas jednej z sesji rady miasta, pytając o to, czym w zasadzie zajmuje się wiceprezydent Ostrołęki w Urzędzie Miasta. Poproszono ją, by w tej sprawie złożyła interpelację.

Wasze opinie

~ciach trach , 17:25 08-07-2020 , 43% Radna może dopiero się dowiedziała ile jej mężu zarabiał, w końcu mają rozdzielność majątkową.

~Olszewo Borki , 17:30 08-07-2020 , 31% @~ciach trach Wydaje się, że nie robią mniej niż poprzednicy, ale zarabiają o 20-30% mniej. Tylko się cieszyć.

~Zapuszczona Ostrołęka , 17:40 08-07-2020 , 67% @~Olszewo Borki Nie robią mniej? Oni nie robią nic!

~Olszewo Borki , 17:56 08-07-2020 , 42% @~Zapuszczona Ostrołęka A znalezienie finansowania i dokończenie, mostu, rozkopanych dróg, remont nowych dróg, reforma oświaty, restrukturyzacja zadłużonych spółek miejskich, oddłużanie miasta samo się robi

~Taka prawda , 19:30 08-07-2020 , 30% @~Zapuszczona Ostrołęka Kasy o 40 proc mniej. Długi trza spłacać bo Bank nie popusci

~tępiciel lemingów , 19:40 08-07-2020 , 70% @~Taka prawda Jeśli trzeba spłacać dług to i trzeba mniej zarabiać.

~Mark , 17:33 08-07-2020 , 65% @~ha ha ha Panie Kulik, równość, transparentnosc?? Spro nie podajcie do wiadomości i odpowiedzi na za dane pytanie, tylko odwracacie kota ogonem to jest ta NOWOŚĆ CO MIAŁA BYĆ ZA NOWEJ KADENCJI??? TO GRATULUJE!!

JA JAKO MIESZKANOEC MAM PRAWO WIEDZIEĆ!

Skoro tajemnica czyli jest coś nie tak z transparetnoscia i przejrzystością..





Broni Pana słyszymy tylko portalik typu Fakt

Protalik "niezależny" MO

TO ŚMIESZNE I ŻAŁOSNE.

Mówimy o Kleczkowskim elo

Nauka czytania i rozumienia tekstu.

Mowa o Kleczkowskim.

~Tępiciel lemingów , 17:35 08-07-2020 , 8% @~Mark Jak jest coś niezgodne z prawem to zgłoś gdzie trzeba, a nie jęczysz.

~Mark , 17:36 08-07-2020 , 55% @~Tępiciel lemingów Nie jęczę, chce jako obywatel wiedzieć.

Nie pal za dużo Tępy

Nie pal za dużo Tępy odpowiedz • oceń :

~Dziadek , 19:39 08-07-2020 , 17% @~Tępiciel lemingów Do kogo? Prawo PiS ma dla swoich jak w PRL .

~ku , 17:35 08-07-2020 , 63% Jak zwykle stek klamstw i pomowien ale coz czego innego nie mozna bylo oczekiwac

~ku , 17:35 08-07-2020 , 63% Jak zwykle stek klamstw i pomowien ale coz czego innego nie mozna bylo oczekiwac odpowiedz • oceń :

~podatnik , 17:57 08-07-2020 , 34% @~Marek A jak chcesz porównać. Widać, że poprzednicy zarabiali więcej za tę samą lub podobną pracę to chyba lepiej, że teraz miasto płaci mniej.

~tępiciel lemingów , 19:00 08-07-2020 , 58% @~podatnik Za tę samą pracę?



W poprzedniej kadencji miasto pozyskało z zewnątrz:



37 mln remont mostu

30 mln Ostrowska i Witosa

30 mln muzeum



Ile w tej kadencji pozyskają "pracusie"?

~tępiciel lemingów , 19:00 08-07-2020 , 58% @~podatnik Za tę samą pracę?



W poprzedniej kadencji miasto pozyskało z zewnątrz:



37 mln remont mostu

30 mln Ostrowska i Witosa

30 mln muzeum



Ile w tej kadencji pozyskają "pracusie"? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:57 08-07-2020 , 47% Jakie znalezienie finansowania mostu?



"W trzeciej kadencji prezydentury Janusza Kotowskiego zapadła decyzja o gruntownej przebudowie mostu, z niemal całkowitą wymianą płyty, poszerzeniem przeprawy dobudową ścieżki rowerowej, chodników, umocnieniem filarów i wieloma innymi pracami.



Stało się to możliwe dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu strony rządowej i spółek Skarbu Państwa oraz dobrej współpracy na rzecz pozyskania finansowania przebudowy ówczesnego prezydenta miasta z posłem Arkadiuszem Czartoryskim, wojewodą mazowieckim i ministrami obecnego rządu.



Ostatecznie inwestycja, która wraz z konieczną, zwłaszcza dla przedsiębiorstw transportowych przeprawą zastępczą, kosztowała prawie 40 mln złotych, została sfinansowana z następujących źródeł:



wsparcie ze strony firmy Elektrownia Ostrołęka (właścicielami są spółki Skarbu Państwa – Enea i Energa) – do kwoty 19,9 mln zł

wsparcie ze strony rządu (rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa w gestii ministra infrastruktury) – niecałe 17 mln zł

środki miasta (po koniecznej zmianie konstrukcji ustroju nośnego) – ok. 3 mln zł

Dodać należy, że finansowanie ze strony miasta (poniżej 10 proc. całej inwestycji) zapewnił w całości był prezydent Janusz Kotowski w przygotowanym przez niego budżecie na rok 2019." odpowiedz • oceń :

~Cuba , 21:00 08-07-2020 , 80% @~tępiciel lemingów Otóż to.



Krzykacze z ratusza niech podadzą kwoty które pozyskał Kulik na remont mostu.

Jedyna jego zasługą jest to, że mając gotowy projekt wraz z finansowaniem nie schrzanił tego. A to wcale nie było oczywiste, jak choćby w przypadku Blachnickiego czy Ostrowskiej odpowiedz • oceń :

