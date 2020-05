Marszałek Mazowsza odpowiada na nasze pytanie: Co dalej z przebudową linii kolejowej do Chorzel?

REKLAMA

"Inwestycja będzie kontynuowana, proszę się nie obawiać. Natomiast ją urealniamy" - tak marszałek Adam Struzik skomentował doniesienia o przesuwaniu środków z inwestycji przebudowy linii kolejowej nr 35 z Ostrołęki do Chorzel na walkę z pandemią. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zadaliśmy w tej sprawie pytanie włodarzowi województwa.

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że samorząd Mazowsza chce przenieść pieniądze z modernizacji linii kolejowej Ostrołęka – Chorzele na walkę z pandemią. Ta informacja została niejednoznacznie odebrana przez mieszkańców regionu, więc poprosiliśmy marszałka Adama Struzika o wyjaśnienie tej sytuacji: Czy rzeczywiście środki będą przesunięte z tej inwestycji i jeżeli tak - to co to oznacza dla przyszłości przebudowy linii kolejowej? Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wyjaśniono wątpliwości:

Tak jest, że my w tej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizujemy trzy inwestycje kolejowe. Pierwsza z nich to jest krótki odcinek Zegrze-Wieliszew. Druga inwestycja to linia nr 35 Chorzele - Ostrołęka. To inwestycja, na której nam zależy ze względu na strefę aktywności gospodarczej w Chorzelach i w Przasnyszu. Natomiast trzecia inwestycja to jest krótki odcinek między stacją kolejową Modlin a portem lotniczym Modlin

- przypomniał marszałek Adam Struzik.

Stwierdził również, że prace przy projektach są prowadzone powoli.

Niestety, wszystkie te projekty bardzo się ślimaczą, żeby nie powiedzieć, że w sensie faktycznym to niewiele się dzieje, bo polega to tylko na wykupie materiałów i przygotowaniu - właśnie ta inwestycja modernizacji czy odtworzenia linii nr 35. Na razie, jeśli chodzi o projekty kolejowe, to wydatki są na poziomie zero. W związku z tym, że pojawił się problem koronawirusa i ciężkiej epidemii również w naszym województwie, musieliśmy uruchomić środki i przekierować je właśnie na walkę z wirusem, zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej. I 120 milionów ze 150 milionów w projekcie pozyskaliśmy poprzez przesunięcie właśnie z inwestycji kolejowych

- powiedział Struzik.

Na koniec marszałek województwa zapewnił, że inwestycja modernizacji linii kolejowej nr 35 będzie kontynuowana.

Nie oznacza to, że się wycofamy z inwestycji na budowę tej linii. Wczoraj spotkaliśmy się z prezesem PLK i z sekretarzem stanu, panem Bittelem. Ustaliliśmy, że wystąpimy i do Komisji Europejskiej i do naszego rządu, do pani minister funduszy i rozwoju regionalnego o to, żeby fazować te projekty. Fazować, czyli również kontynuować je w nowej perspektywie unijnej. Obowiązkiem w tej chwili beneficjenta, czyli PKP PLK, jest przedstawienie realnych wydatków na tych wszystkich projektach do końca 2020 roku i rozpisanie tego również po 2020 roku. Także inwestycja będzie kontynuowana, proszę się nie obawiać. Natomiast ją urealniamy, czyli będziemy tyle pieniędzy przeznaczać, ile rzeczywiście beneficjent będzie w stanie wydatkować i przedstawić faktury

- zapewnił.