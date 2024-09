Mentzen i Zajączkowska-Hernik w Ostrołęce! "Interes Polski jest najważniejszy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Na Placu Bema w Ostrołęce odbyło się spotkanie z posłem na Sejm RP Sławomirem Mentzenem i europosłanką Ewą Zajączkowską-Hernik. Mentzen w 2025 roku będzie kandydował na prezydenta RP, a po frekwencji widać, że Konfederacja rośnie w siłę.

Spotkania z Zajączkowską-Hernik i Mentzenem przyciągają tłumy i nie inaczej było w Ostrołęce. Plac Bema zapełnił się chętnymi do posłuchania, co do powiedzenia ma przyszły kandydat na prezydenta. Co ważne, wśród widzów było bardzo dużo młodych ludzi. To pewien znak czasów - polityką nie interesują się już tylko starsi, a wśród młodego elektoratu Konfederacja ma wysokie poparcie.

Zajączkowska-Hernik: Potrzebujemy niezależnego prezydenta

Jako pierwsza na scenie wystąpiła europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik. Po wprowadzeniu w kulisy działania europarlamentu i zapowiedzi kolejnych mocnych wystąpień (słowa do Von der Leyen już stały się hitem internetu nie tylko w Polsce), przyszedł czas na wsparcie głównego bohatera sobotniego wydarzenia. Zajączkowska-Hernik przekonywała, że "potrzebujemy niezależnego prezydenta, który będzie wetował to, co szkodliwe dla Polski" i hamował "lewacką patologię, która będzie do nas płynęła właśnie ze strony obecnego rządu i ze strony Unii Europejskiej".

- Interes Polski jest najważniejszy! - podkreśliła.

Mentzen: Chcemy mieć wolność słowa, wolność osobistą, normalność!

Później na scenie wyszedł Sławomir Mentzen, który przypomniał, że w ostatnich kilkunastu latach Polska znacząco się rozwinęła: miasta wyglądają ładniej, udało się rozwiązać problem bezrobocia, ale też utrzymać poziom bezpieczeństwa. Jak dodał, wszystko to nie dzięki rządzącym przez te lata politykom, ale pomimo ich działań. Wskazywał, że to sukces ciężko pracujących Polaków.

Sporo czasu poświęcił też bezpieczeństwu, wskazując na braki sprzętowe polskiej armii. Mocno sprzeciwił się też nielegalnej migracji, przypominając o wyczynach tzw. "inżynierów z Afryki" w krajach zachodnich.

- Z imigracją jest taki problem, że trzeba ją zatrzymać na samym początku, bo potem nie da się odwrócić jej skutków - powiedział.

Mówił też, że radykalna lewicowa ideologia ma coraz większy wpływ na ludzi na zachodzie.

- Mieliśmy ostatnio igrzyska, gdzie w finale w boksie mężczyzna bił naszą zawodniczkę, panią Szeremetę. I cały świat uznawał, że to normalne, że chłop bije kobietę! No skoro są więcej niż dwie płcie, skoro płeć można zmienić od pstryknięcia palca, to czemu nie dopuścić faceta do kobiecego boksu? Już tak bardzo ich oderwało od rzeczywistości, że dla nich to się wydaje zupełnie normalne! - mówił, dodając:

Mamy polską minister, która mówiła, że wyobraża sobie, żeby w polskich szkołach były występy drag queen. To jest coś, co się normalnemu człowiekowi w głowie nie mieści, ale to również jest codzienność w szkołach na zachodzie. To trzeba powstrzymać. Nie chcemy mieć takich rzeczy w Polsce! Chcemy mieć wolność słowa, wolność osobistą, normalność!

Mentzen ostro krytykował też premiera Donalda Tuska, który ostatnio mówił, że "nie wszystkie moje decyzje będą spełniały kryteria praworządności z punktu widzenia purystów", co zostało odebrane jako zapowiedź możliwego naruszania prawa.

Jak wskazał Mentzen, dalszy rozwój Polski nie będzie możliwy, jeżeli "będziemy głosować na marionetki dokładnie tych samych ludzi". - Możemy razem zbudować silną i bogatą, dumną i bezpieczną Polskę. Możemy to wszystko osiągnąć, bo niemożliwe naprawdę nie istnieje! - zakończył.

Po spotkaniu do polityków Konfederacji ustawiła się bardzo długa kolejka do wspólnego zdjęcia. Co ważne, dopisała też pogoda - mimo kiepskich prognoz, rozpadało się dopiero po spotkaniu.