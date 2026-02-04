eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Mieszkańcy zaskoczeni w mroźny poranek. Awaria sieci wodociągowej w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

Część mieszkańców ulicy Hallera w Ostrołęce musi sobie w środowy poranek radzić bez zimnej wody. Powodem jest awaria sieci wodociągowej.

- Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w ul. gen. Józefa Hallera w Ostrołęce w dniu dzisiejszym (tj. 4 lutego 2026 r.) nastąpi brak dostawy wody zimnej dla budynków zlokalizowanych przy ulicy gen. Józefa Hallera od nr od 1 do 9 w Ostrołęce. Przewidywany czas usuwania awarii do godz. 13:00. Z góry przepraszamy za utrudnienia - poinformował OPWiK.

Dodatkowo, należy też uważać w rejonie miejsca wystąpienia awarii przy Hallera, gdyż wyciek wody spowodował utworzenie się warstwy lodu.

~Małolat, 08:54 04-02-2026,   0%

Boję się być zaskakiwany w mroźne poranki przez awarię sieci wodociągowej!
~jeidy01, 09:30 04-02-2026,   -
@~Małolat Bój się bać bania
~Pogoda, 09:38 04-02-2026,   50%
Rosyjska bestia ze wschodu przyszła tak synoptycy nazywali extremalnie mroźne polarne arktyczne syberyjskie masy powietrza które nadciągnęły nad Polskę w tym Ostrołękę.
~Czak Noris, 11:21 04-02-2026,   50%
@~Pogoda
No to mamy winnych! Tak jak za wszystkie klęski nieurodzaju, podpalenia, podtopienia, gradobicia, styropianowe drony, kradzieże szyn, gumowe balony, mgły, opady deszczu, są odpowiedzialni agenci Kremla, tak i ostatnie mrozy nad Polską są ich robotą!
~NOW KASUJA DALEJ, 12:41 04-02-2026,   -
@~Pogoda planeta plonie dzienikarze zastraszani  my niewygodni bez dostepu   DO PRAWDY
~kasuj kasuj, 12:45 04-02-2026,   -
@~Czak Noris 450 DRONOW 60 RAKIET   dran morderca  bombarduje     KIJOW   bdran folzdocza prtzyjaciel   KATYN PAMIETAMY  SMOLENSK    niek zapominaja   widac jak niek ludziom katolikom  to pasuje 5+3  aktualne zamienione na grozby  HANBA
