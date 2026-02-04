Mieszkańcy zaskoczeni w mroźny poranek. Awaria sieci wodociągowej w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Część mieszkańców ulicy Hallera w Ostrołęce musi sobie w środowy poranek radzić bez zimnej wody. Powodem jest awaria sieci wodociągowej.

- Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w ul. gen. Józefa Hallera w Ostrołęce w dniu dzisiejszym (tj. 4 lutego 2026 r.) nastąpi brak dostawy wody zimnej dla budynków zlokalizowanych przy ulicy gen. Józefa Hallera od nr od 1 do 9 w Ostrołęce. Przewidywany czas usuwania awarii do godz. 13:00. Z góry przepraszamy za utrudnienia - poinformował OPWiK.

Dodatkowo, należy też uważać w rejonie miejsca wystąpienia awarii przy Hallera, gdyż wyciek wody spowodował utworzenie się warstwy lodu.