Miliony dla subregionu ostrołęckiego. Taki jest plan na 2021 rok [ZDJĘCIA]

W delegaturze urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Ostrołęce marszałek Adam Struzik i członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc przedstawili plany inwestycyjne na najbliższy rok.

W spotkaniu udział wzięli radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, rejon drogowy w Ostrołęce Danuta Stefaniak oraz dyrektor delegatury Mariusz Popielarz.

Inwestycje w szpitalach, instytucjach kultury i remonty dróg – tak przedstawia się plan na 2021 r. dla subregionu ostrołęckiego. Największym przedsięwzięciem planowanym przez władze województwa jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka–Orło. To duża inwestycja, na którą samorząd Mazowsza zarezerwował aż 21 mln zł. Nie zabraknie również pomocy dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP czy regionalnych zabytków. Na programy wsparcia samorząd województwa przeznaczy w 2021 r. ponad 131 mln zł. Łącznie do subregionu ostrołęckiego trafią blisko 52 mln zł.

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów. – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

Zdaniem członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc 2021 r. będzie czasem inwestycji w placówkach medycznych. – W subregionie ostrołęckim środki otrzymają szpital w Ostrołęce oraz ostrołęcki Meditrans. Na wsparcie placówek ochrony zdrowia przeznaczymy także kolejne fundusze z Unii Europejskiej. Jeszcze w końcówce zeszłego roku przekazaliśmy do mazowieckich stacji pogotowia 10 nowoczesnych ambulansów, wkrótce nasi partnerzy otrzymają także aparaty RTG – wylicza Elżbieta Lanc i dodaje: – Udało nam się także wygospodarować fundusze za rozbudowę i remonty dróg czy wsparcie instytucji kultury. Dzięki temu przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka–Orło. To duża inwestycja, na którą przeznaczymy aż 21 mln zł.

W 2021 r. planowane dochody wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie ostrołęckim

ZDROWIE

Na inwestycje w służbę zdrowia w regionie ostrołęckim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 6,3 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jednym z jego partnerów jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce, który do tej pory otrzymał już 70 sztuk specjalistycznego sprzętu, 604 sztuki wyposażenia, 261 tys. sztuk środków ochrony osobistej, 7 000 litrów płynów do dezynfekcji oraz 200 sztuk testów na koronawirusa. Ostrołęcki Meditrans w ramach projektu otrzymał do tej pory 7 sztuk specjalistycznego sprzętu, 27 sztuk wyposażenia, w tym także ambulans typu C i pojazd specjalistycznego przeznaczenia z oddzielną przestrzenią dla kierowcy (personelu) i transportową, 335 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 6 900 litrów płynów do dezynfekcji W placówce trwają także roboty remontowo-budowlane. Dodatkowo, dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców subregionu w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, przy ostrołęckim szpitalu powstanie tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku (980 tys. zł), a do ostrołęckiego Meditransu trafią ambulanse ratunkowe (1 mln zł).

Planowane inwestycje:

utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 2,3 mln zł;

poprawa dostępu do usług publicznych służących wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 1,8 mln zł ;

służących wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – ; wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT", zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii – 190 tys. zł.

DROGI

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu ostrołęckiego trafi ponad 30,6 mln zł. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, to bardzo dobra informacja dla mieszkańców. –To oznacza, że aż 70 proc. środków dla subregionu ostrołęckiego przeznaczonych zostanie na rozbudowę i modernizację dróg, które są tu naprawdę konieczne – dodaje radny.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się:

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka–Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 – 21 mln zł ;

na odcinku od km 43+770 do km 52+353 – ; remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka–Ostrów Mazowiecka od km 24+300 do km 28+640 (od m. Malinowo do m. Jelonki) – 4,8 mln zł ;

od km 24+300 do km 28+640 (od m. Malinowo do m. Jelonki) – ; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele–Krukowo–Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – 2,7 mln zł ;

prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – ; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz–Ostrołęka na odcinku od km 131+500 do km 132+660 na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 – 2 mln zł ;

na odcinku od km 131+500 do km 132+660 na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 – ; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj.–Mława–Przasnysz–Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – 120 tys. zł.

W ostatnich latach stan dróg wojewódzkich w subregionie ostrołęckim znacznie się poprawił – zaznacza Danuta Stefaniak, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, rejon drogowy w Ostrołęce. – Musimy pamiętać, że inwestycje drogowe są bardzo kosztowne i przebudowę każdego kilometra drogi liczyć należy w milionach. W tym roku kontynuować będziemy prace m.in. na drodze nr 614 od Chorzeli do Myszyńca oraz na dwóch odcinkach drogi 627. Odcinek od Ostrowi Mazowieckiej do miejscowości Orło zostanie przebudowany na długości 11 km. Koszt przebudowy tego odcinka to kwota 21 mln zł. Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg jest dla nas najważniejsze – dodaje Danuta Stefaniak.

KULTURA

Na rozbudowę, modernizację i utrzymanie instytucji kultury w subregionie ostrołęckim władze Mazowsza przeznaczą ponad 5,1 mln zł.

Wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na budowę sceny plenerowej (1 mln zł) czy budowę systemu detekcji pożaru (150 tys. zł) w Zagrodzie Kurpiowskiej w Ostrołęce.

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.

Kolejne ponad 4 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

EDUKACJA

Na inwestycje w placówkach oświatowych w subregionie ostrołęckim władze regionu przeznaczą prawie 9,5 mln zł. Największa pozycja to przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Inwestycja pochłonie ponad 9,4 mln zł.

Dzięki głosom mieszkańców regionu, w ramach BOM zrealizowany zostanie projekt „Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie”. Na ten cel samorząd Mazowsza przekaże 427 tys. zł.

PROGRAMY WSPARCIA

W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.