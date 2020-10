Młodzieżowy sejmik Mazowsza przeciwko podziałowi województwa

REKLAMA

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do ustawodawcy o porzucenie ewentualnych prac nad projektem podziału Mazowsza.



Podczas IV sesji sejmiku radni ustalili wspólne stanowisko w sprawie integralności Mazowsza. Posiedzenie, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyło się w trybie zdalnym.



Katastrofalne skutki dla Mazowsza



W stanowisku czytamy, że potencjalne konsekwencje decyzji dotyczącej podziału administracyjnego województwa mazowieckiego odczuliby wszyscy Mazowszanie, również młodzi.





Podział Mazowsza stwarza ryzyko niewydolności województwa utworzonego z regionów pozawarszawskich

Podział województwa obecnie to byłaby pomyłka z katastrofalnymi skutkami dla całego Mazowsza. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich skutków, ale dotkną one negatywnie na pewno każdego obywatela naszego regionu

– zaznaczają radni.Ich zdaniem oddzielenie regionu warszawskiego od Mazowsza to strata większości dochodów z podatków, która może spowodować liczne problemy z finansowaniem wojewódzkich instytucji i inwestycji. Podział Mazowsza oznacza też dwa razy więcej biurokracji, a co za tym idzie dwa razy większe koszty. Natomiast wspólne instytucje to zaoszczędzone fundusze, które można przekazać na inne cele.Zdaniem radnych nie ma również pewności, co do tego jak będzie wyglądać kwestia funduszy europejskich. Ani przepisy unijne, ani krajowe nie ustanawiają procedury na wypadek zmiany podziału administracyjnego regionu. To byłby więc precedens.Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego jest też przeciwny temu, w jaki sposób procedowana miałaby być ustawa dotycząca podziału. Przyjęta procedura wyklucza konsultacje społeczne, publiczną debatę czy referendum.– czytamy w stanowisku.Inne postanowienia sejmikuPodczas posiedzenia przyjęto uchwałę o wygaśnięciu mandatów dwóch radnych i zaprzysiężono nową radną Aleksandrę Tarkę. Sejmik udzielił też swój pierwszy patronat honorowy konferencji nowości psychologicznych „PsychoScience 2020” organizowanej przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej: Aleksandrę Tarkę, Aleksandra Hauzera, Antoniego Kowalskiego, Huberta Maciejewskiego, Mateusza Onyszczuka, Michała Błotnego, Szymona Bednarczyka. Decyzją sejmiku w kapitule konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” zasiadły też radne Julia Senator oraz Oliwia Wyrzykowska.W posiedzeniu sejmiku gościnnie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Sara Michalska – zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych oraz Katarzyna Bernaciak z Biura Prasowego UMWM), Joanna Pietrasik – prezes Fundacji Civis Polonus, pracownicy Fundacji Civis Polonus oraz Biura Dialogu Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych UMWM.