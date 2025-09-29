eOstroleka.pl
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w żałobie. "Jej odejście to wielka strata"

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce poinformowało o śmierci Agnieszki Orzoł, pracownicy placówki. Jej odejście to wielka strata dla całej instytucji.

Z oficjalnego komunikatu opublikowanego przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej dowiadujemy się o odejściu Agnieszki Orzoł, która związana z tą ważną dla regionu instytucją kulturalną.

Pamięć o oddanej pracownicy

Jak podkreśla dyrekcja i pracownicy MKK, Agnieszka Orzoł była nie tylko sumienną i zaangażowaną pracownicą, ale przede wszystkim serdecznym i życzliwym człowiekiem. Jej postawa i ciepło, z jakim traktowała innych, pozostawiły trwały ślad w sercach współpracowników.

W oficjalnym komunikacie Muzeum czytamy: "Z głębokim żalem informujemy o odejściu naszej Koleżanki, Agnieszki Orzoł. Była nie tylko oddaną pracownicą, ale także serdeczną, życzliwą osobą, która pozostawiła w naszych sercach wiele dobrych wspomnień".

Dyrekcja i cała załoga Muzeum Kultury Kurpiowskiej łączy się w bólu z rodziną i bliskimi zmarłej, składając najszczersze wyrazy współczucia. Śmierć Agnieszki Orzoł to wielka strata nie tylko dla placówki, w której pracowała, ale dla wszystkich, którzy mieli okazję ją poznać.

