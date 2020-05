Najnowsze dane ostrołęckiego sanepidu: Dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Dopóki ludzie nie będą oznaczani na kwarantannie, nic się nie poprawi. Nie chodzi o to aby jakoś piętnować ludzi i pisać na posesjach/ płotach, ale powinni mieć jakieś opaski których u osób rzeczywiście siedzących w domu i tak nie było by widać.

~Ja , 13:15 06-05-2020 , 100%