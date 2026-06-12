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Ostrołęka,

Nauczycielki z ostrołęckiej „Dziesiątki” nagrodzone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego [ZDJĘCIA]

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fot. SP Nr 10 w Ostrołęce/facebookfot. SP Nr 10 w Ostrołęce/facebook
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zdjecie 1669
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Dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce zostały laureatkami konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Pani Magdalena Pychotka oraz pani Małgorzata Żebrowska zajęły dwa równorzędne, indywidualne I miejsca. Oficjalne wręczenie nagród przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, odbyło się 11 czerwca podczas uroczystej gali w Warszawie.

Konkurs „Lekcje o Mazowszu” ma na celu promowanie wiedzy o regionie oraz wyłonienie nowatorskich i wartościowych scenariuszy zajęć lekcyjnych dotyczących województwa mazowieckiego. Przyznane nagrody stanowią wyróżnienie dla autorek za ich indywidualny wkład w popularyzację tematyki regionalnej, kreatywność oraz opracowanie nowoczesnych metod przekazywania wiedzy.

Osiągnięcie reprezentantek ostrołęckiej placówki wyróżnia się faktem, że obie panie, działając niezależnie, przygotowały projekty, które zyskały najwyższe uznanie w oczach komisji konkursowej. Zdobycie dwóch równorzędnych pierwszych lokat przez nauczycielki z tej samej szkoły to rzadki przypadek w historii tego plebiscytu.

Jak podkreślają przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce, przyznany tytuł to dowód osobistego zaangażowania nagrodzonych oraz ich umiejętności samodzielnego tworzenia i prezentowania treści edukacyjnych w sposób inspirujący dla uczniów.

W związku z ogłoszeniem wyników, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska przekazały oficjalne gratulacje dla pani Magdaleny Pychotki i pani Małgorzaty Żebrowskiej. Oprócz wyrazów uznania za dotychczasowe, indywidualne osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, laureatkom złożono życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślnej realizacji kolejnych projektów o charakterze edukacyjnym.

 

Więcej o: Konkurs "Lekcje o Mazowszu", nagrody dla nauczycielek, Szkoła Podstawowa Nr 10 Ostrołęka, edukacja regionalna, kreatywność w nauczaniu
fot. SP Nr 10 w Ostrołęce/facebookfot. SP Nr 10 w Ostrołęce/facebook
fot. SP Nr 10 w Ostrołęce/facebookfot. SP Nr 10 w Ostrołęce/facebook

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