Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych dla studenta. MANS w Łomży z bezzwrotnym wsparciem finansowym! [ZDJĘCIA, WIDEO]

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Studenci kierunku pielęgniarstwo w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży odebrali już bezzwrotne wsparcie finansowe. Wypłata środków to efekt realizacji ogólnokrajowego programu wsparcia zawodów medycznych finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Konkretna kasa na koncie za każdy rok nauki!

Z programu skorzystało dokładnie 93 studentów pierwszego stopnia, którzy naukę na kierunku pielęgniarstwo rozpoczęli w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

Za każdy rok studiów studenci otrzymują po 6,5 tysiąca złotych. Dla młodych ludzi to ogromna ulga i realne odciążenie domowego budżetu. Pieniądze te mogą przeznaczyć na dowolny cel - opłacenie pokoju, dojazdy, zakup książek czy po prostu na codzienne utrzymanie. Dzięki temu nie muszą szukać dorywczej pracy i mogą skupić się wyłącznie na przygotowaniu do przyszłego, wymagającego zawodu.

Cel: zatrzymać młodych w medycynie

Program nie bez powodu skierowany jest właśnie do przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Służba zdrowia w całej Polsce, a szczególnie w mniejszych regionach, od lat cierpi na drastyczny brak personelu medycznego. Średnia wieku w tym zawodzie stale rośnie, a młodzi ludzie często rezygnowali z tych studiów ze względu na koszty utrzymania lub perspektywę ciężkiej pracy za granicą.

Wypłacane pieniądze mają znieść te bariery finansowe i zachęcić młodzież do związania swojej przyszłości z polskim systemem ochrony zdrowia. Jak podkreślają koordynatorzy projektu, studenci są bardzo wdzięczni za taką formę pomocy, a sama uczelnia zbiera obecnie od nich informacje zwrotne, by podsumować efekty tego przedsięwzięcia.