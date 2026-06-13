Niezwykły jubileusz OSP w Dylewie. 100 lat historii! [WIDEO, ZDJĘCIA]

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W Dylewie (gm. Kadzidło) odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. To niezwykły jubileusz, a spotkanie przy OSP było wyrazem wdzięczności dla druhów. Uroczysta zbiórka połączona była z obchodami gminnego Dnia Strażaka.

- 100 lat temu nasi przodkowie, kierowani miłością do bliźniego i ojczyzny, powołali do życia tę straż - przypomniano podczas uroczystości.

Wójt gminy Kadzidło Anna Śniadach nie kryła, jak ważna to dla niej chwila. "Dzisiejszy jubileusz jest niezwykle ważnym dniem dla druhen i druhów, ale też dla całej społeczności lokalnej" - mówiła, dodając:

To 100 lat odwagi, poświęcenia, gotowości do niesienia pomocy oraz służby na rzecz drugiego człowieka. To piękna historia ludzi, którzy niezależnie od pory dnia i nocy odpowiadają na wezwanie, chroniąc życie, zdrowie i mienie naszych mieszkańców.

Serdeczne gratulacje dla OSP Dylewo złożył w imieniu marszałka Mazowsza Adama Struzika dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Radosław Parzych.

- Dzięki Wam czujemy się zaopiekowani i bezpieczni - zwrócił się do strażaków.

OSP Dylewo otrzymała dyplom uznania, a medal Pro Masovia trafił do następujących strażaków: Jarosław Koziatek, Stefan Kubeł, Marian Prusaczyk i Marian Szurnicki. Warto też podkreślić, że z okazji 100-lecia OSP w Dylewie powstał niesamowity mural strażacki.