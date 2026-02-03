eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kierowca uciekał przed policją, dachował. Usłyszy zarzuty [ZDJĘCIA]

zdjecie 754
fot. OSP Czarniafot. OSP Czarnia
2 lutego tuż przed północą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Myszyńcu, patrolując ulicę Poległych, zauważyli kierującego Seatem, którego tor jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mundurowi podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. W tym celu użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca jednak zignorował polecenia do zatrzymania i gwałtownie przyspieszył. Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg.

Po przejechaniu kilku kilometrów kierujący Seatem stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i doprowadził do wywrócenia auta na dach. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został obezwładniony przez funkcjonariuszy.

Okazał się nim 27-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Od mężczyzny wyraźnie czuć było alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu! W pojeździe podróżował również jego rówieśnik, on także był nietrzeźwy. Dodatkowo wyszło na jaw, że kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

27-latek został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i osadzony w policyjnym areszcie. Wkrótce usłyszy zarzuty dotyczące między innymi niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz jazdy bez uprawnień. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie niebawem czekają go surowe konsekwencje karne i finansowe przed sądem. Grozi mu nawet kilka lat pozbawienia wolności.

"Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie"

"Przypominamy, że pijani kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego" - podkreślił nadkomisarz Tomasz Żerański. Prawie 3 promile to stan, w którym człowiek ma poważnie zaburzoną koordynację ruchową i może mieć problemy nawet z chodzeniem. Fakt, że taka osoba wsiadła za kierownicę i jeszcze próbowała uciekać przed policją, pokazuje skrajną nieodpowiedzialność.

Wasze opinie

~123, 15:54 03-02-2026,   -
Też mi nowość, w tych okolicach co 15 minut można takiego typa z promilami złapać.  
