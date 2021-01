Nowe fakty w sprawie karambolu na S-8 [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Osiem osób w wieku od 15 do 70 lat zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło dziś rano na drodze ekspresowej nr 8 w pobliżu Wyszkowa. W zderzeniu udział brały dwa auta ciężarowe i autobus. Policjanci z wyszkowskiej drogówki ustaliła wstępne okoliczności tego wypadku.

Do wypadku doszło w środę, 27 stycznia kilkanaście minut po godzinie 6:00 miejscowości Niegów na S-8 w pobliżu Wyszkowa zderzyły się ze sobą dwie ciężarówki i autobus. W akcji ratunkowej na miejscu wypadku uczestniczyło kilka jednostek straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz funkcjonariusze wyszkowskiej policji. Zabezpieczono miejsce wypadku i przygotowano objazdy. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanym pasażerom autobusu. Łącznie osiem osób w wieku od 15 do 70 lat zostało przewiezionych do szpitala. Wśród poszkodowanych był także kierowca autobusu.

Po kilku godzinach ruch na ekspresówce został przywrócony, początkowo tylko dla aut osobowych a następnie, po usunięciu wraków z miejsca zdarzenia, wznowiono też ruch pozostałych aut. Policjanci wykonali szereg czynności i określili wstępne przyczyny wypadku. Jak do niego doszło?

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni kierowca autobusu marki mercedes jadąc prawym pasem ruchu w kierunku Warszawy nie dostosował prędkości do warunków ruchu i nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego w tym samym kierunku pojazdu ciężarowego marki daf - będącego w trakcie omijania ciężarówki, która wcześniej uległa awarii i częściowo stała na pasie ruchu w kierunku stolicy. W wyniku uderzenia daf odjechał na odległość ok. 100 metrów, a autobus wbił się w tył naczepy zatrzymanego pojazdu ciężarowego marki renault.

- informuje komisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Autobusem jechało 13 pasażerów oraz kierowca. W wyniku zdarzenia 8 osób podróżujących autobusem zostało rannych i przewiezionych do szpitali. Poszkodowani trafili pod opiekę lekarzy w Wyszkowie, Warszawie, Wołominie oraz Ostrowi Mazowieckiej. Ranni uczestnicy zdarzenia w wieku 15-70 lat doznali m.in. ogólnych potłuczeń, złamań kończyn oraz urazów głowy. Pasażerowie podróżujący do Warszawy to mieszkańcy gminy Wyszków oraz obywatelka Ukrainy.