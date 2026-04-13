„Od kuchni” w ostrołęckiej komendzie – setki uczniów sprawdziły, jak może smakować służba w policji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Czy warto założyć policyjny mundur? Setki uczniów z Ostrołęki i okolic szukały odpowiedzi na to pytanie podczas Dnia Otwartego w lokalnej komendzie. Spotkanie z kadrą dowódczą, pokazy musztry oraz testy na wirtualnej strzelnicy przybliżyły młodzieży wymagający, ale dający ogromną satysfakcję proces stawania się funkcjonariuszem Policji.

Wydarzenie zainaugurował podinsp. Krzysztof Samul, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce. W rozmowach z młodzieżą podkreślał, że choć zawód policjanta jest wymagający i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, daje unikalną satysfakcję z niesienia pomocy innym. Zwrócił również uwagę na szerokie perspektywy rozwoju – dzięki różnorodności wydziałów, każdy kandydat może znaleźć ścieżkę dopasowaną do swoich predyspozycji.

Głównym punktem programu były widowiskowe pokazy, które zgromadziły tłumy widzów. Funkcjonariusze z Ostrołęki zaprezentowali techniki obezwładniania: dynamiczne pokazy zatrzymywania niebezpiecznych przestępców. Były także pokazy musztry przygotowane przez mundurowych z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji. Na placu przed komendą prezentowano sprzęt transportowy - od nowoczesnych radiowozów i motocykli, po nieoznakowane pojazdy z wideorejestratorami.

Młodzież chętnie korzystała z możliwości wejścia do wnętrza radiowozów oraz sprawdzenia swoich umiejętności na wirtualnej strzelnicy. Pod czujnym okiem instruktorów uczniowie mogli również zapoznać się z jednostkami broni wykorzystywanymi w codziennej służbie.

Poza atrakcjami technicznymi, organizatorzy postawili na edukację. Uczestnicy przeszli krótki kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przypomnieli sobie kluczowe zasady bezpieczeństwa.

Dla wielu najważniejszym punktem było jednak szczegółowe omówienie etapów rekrutacji do Policji. Funkcjonariusze krok po kroku wyjaśniali proces postępowania kwalifikacyjnego, tłumacząc, jakie wymagania formalne i fizyczne muszą spełnić kandydaci. Eksperci odpowiadali na liczne pytania dotyczące testów wiedzy, sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych.