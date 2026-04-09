Nowy etap resocjalizacji. Zakład Karny w Przytułach Starych łączy siły z Urzędem Pracy

zdjecie 9240
fot. Zakład Karny w Przytułach Starych fot. Zakład Karny w Przytułach Starych
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce doszło do ważnego wydarzenia, które może odmienić losy wielu osób opuszczających mury więzienne. Podpisano oficjalne porozumienie o współpracy między Zakładem Karnym w Przytułach Starych a PUP w Ostrołęce. To strategiczne partnerstwo ma jeden główny cel: skuteczną reintegrację społeczną poprzez pracę.

W imieniu dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych podpis pod dokumentem złożył zastępca dyrektora, mjr Przemysław Czajkowski. Powiatowy Urząd Pracy reprezentował dyrektor Jacek Małkowski. Współpraca ta nie jest jedynie formalnością, lecz planem konkretnych działań, które mają przygotować osadzonych do powrotu do społeczeństwa jako pełnowartościowi pracownicy.

Podpisane porozumienie skupia się na kilku strategicznych obszarach:

  • Przygotowanie do poszukiwania zatrudnienia: Skazani otrzymają wsparcie w nauce aktywnego poruszania się po rynku pracy.

  • Pośrednictwo i kontakty z biznesem: Instytucje będą wspólnie nawiązywać relacje z lokalnymi pracodawcami, przekonując ich do dawania szansy osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną.

  • Tworzenie ofert pracy: Budowanie bazy realnych możliwości zatrudnienia dla byłych więźniów.

Inicjatywa niesie ze sobą wymierne zyski dla każdej ze stron. Osadzeni otrzymują realne narzędzia do zmiany swojego życia, co drastycznie zmniejsza ryzyko wykluczenia społecznego. Dla Zakładu Karnego to wzmocnienie procesów resocjalizacyjnych, a dla Urzędu Pracy – szansa na wsparcie grupy szczególnie narażonej na marginalizację.

Najważniejszy jest jednak aspekt długofalowy. Skuteczna aktywizacja zawodowa byłych osadzonych to bezpośredni sposób na zmniejszenie zjawiska recydywy. Osoba posiadająca stabilne zatrudnienie rzadziej powraca na drogę przestępstwa, co przekłada się na wzrost ogólnego bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców regionu.

