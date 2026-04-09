Od pakistańskich tradycji po tarantule na talerzu – niezwykła podróż seniorów z Kadzidła [ZDJĘCIA]

Od pakistańskich domów, przez saharyjskie piaski Mauretanii, aż po ekstremalne przysmaki z tarantul w Kambodży – studenci-seniorzy z Kadzidła wzięli udział w spotkaniu, które na długo zapadnie im w pamięć. Podróżnik Piotr Kowalczyk podczas wykładu “Kobiety na trzech kontynentach” odkrył przed słuchaczami nieznane oblicza kobiecości w odległych kulturach, serwując dawkę wiedzy przyprawioną humorem i ogromną energią.

Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Pakistanie. Piotr Kowalczyk, bazując na własnych doświadczeniach, pokazał codzienność w kraju muzułmańskim z perspektywy jego mieszkańców. Zamiast powielać powszechne w mediach uprzedzenia, skupił się na autentycznych historiach kobiet, które w tych realiach odnajdują swoją drogę. Dla uczestników była to okazja do spojrzenia na daleką kulturę przez pryzmat uniwersalnych wartości i ludzkich emocji.

Kolejnym przystankiem na trasie była Mauretania. Podróżnik zabrał słuchaczy do małego miasteczka zagubionego na piaskach Sahary. Opowiedziana tam historia rodziny, która wciąż funkcjonuje w systemie obejmującym niewolnictwo, wywołała wśród audytorium chwilę refleksji nad niesprawiedliwością i ogromnym zróżnicowaniem współczesnego świata.

Finał prelekcji przeniósł kurpiowskich studentów do Azji Południowo-Wschodniej. Kambodża zaskoczyła wszystkich opowieścią o rodzinie zajmującej się polowaniami na pająki. Choć przygotowywanie potraw z tarantuli brzmiało dla wielu ekstremalnie, podróżnik potrafił przekazać to w sposób, który budził raczej ciekawość niż lęk. Pokazał, że to, co dla nas jest egzotyką, dla innych stanowi element codziennego przetrwania i tradycji.

Całe spotkanie w Kadzidle upłynęło w wyjątkowo luźnej i przyjemnej atmosferze. Piotr Kowalczyk sypał jak z rękawa anegdotami – raz zabawnymi, innym razem zaskakującymi. Dzięki nim słuchacze mogli poczuć, że podróżowanie to nie tylko piękne widoki, ale przede wszystkim nieprzewidywalne sytuacje i bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem.

Wykład zakończył się dużą dawką pozytywnej energii. Wielu uczestników opuszczało Centrum Kultury Kurpiowskiej z uśmiechem na ustach i deklaracją, że po takiej dawce inspiracji mają ochotę natychmiast spakować walizki. Spotkania tego typu udowadniają, że ciekawość świata nie zna wieku, a Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kadzidle jest miejscem, gdzie horyzonty nie mają granic.

Źródło: eOstroleka.pl/CKK w Kadzidle