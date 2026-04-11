Ostatnia droga śp. Antoniego Lenkiewicza. Z wojskową asystą honorową [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

W piątek, w asyście wojskowej warty honorowej, Polska pożegnała jednego ze swoich niezłomnych bohaterów. Na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu odbył się pogrzeb śp. Antoniego Lenkiewicza - historyka, prawnika, publicysty i legendarnego działacza opozycji antykomunistycznej, urodzonego w Ostrołęce. Miał 91 lat.

W uroczystości wzięli udział rodzina, przyjaciele i bliscy zmarłego, a także licznie przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wojskowa asysta honorowa podkreśliła rangę odejścia człowieka, który całe swoje życie poświęcił walce o wolną Polskę.

Antoni Lenkiewicz przyszedł na świat 25 października 1934 roku w Ostrołęce. W latach 1949–1952 był współtwórcą i członkiem konspiracyjnego Związku Skautów Polski Walczącej. Marzyć o wolności w stalinowskiej Polsce oznaczało narażać się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Lenkiewicz o tym wiedział. I mimo to - nie ustępował.

W październiku 1952 roku został aresztowany z powodu tej działalności. W 1953 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał go na karę 12 lat pozbawienia wolności. Był osadzony w aresztach i zakładach karnych w Pasłęku, Olsztynie, Barczewie, Iławie, Sosnowcu, Rawiczu i Jaworznie oraz obozie pracy w Rudzie Śląskiej. Miał osiemnaście lat, gdy zatrzasnęły się za nim drzwi celi, ale nie złamał się.

W późniejszym czasie, w sierpniu 1980 roku był doradcą prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu, a następnie działał w NSZZ „Solidarność" jako członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego i delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. Internowany pierwszego dnia stanu wojennego, spędził w ośrodkach odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Nowym Łupkowie, Załężu i Kielcach-Piaskach ponad rok. Po wyjściu nie zaprzestał działalności. W 1985 roku komunistyczny aparat bezpieczeństwa sięgnął po metody rodem z najciemniejszych kart historii. 11 listopada 1985 roku po wykładzie w kościele św. Karola Boromeusza we Wrocławiu został porwany przez działających po cywilnemu funkcjonariuszy SB i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności za rzekome wzywanie do niepokojów społecznych.

Po upadku komunizmu Antoni Lenkiewicz był radnym i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wrocławia.

Do ostatnich lat życia, mając ponad 90 lat, nie rezygnował z aktywności na rzecz Ojczyzny. Zasługi Antoniego Lenkiewicza zostały uhonorowane najwyższymi odznaczeniami Rzeczypospolitej. W wolnej Polsce doceniono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Solidarności Walczącej (2010) oraz Orderem Orła Białego (2022). Były premier Mateusz Morawiecki napisał po jego śmierci, że wszyscy utraciliśmy postać piękną i ogromnie zasłużoną.

Na koniec, warto zacytować, jak śp. Antoni Lenkiewicz wspominał Ostrołękę: