Ostrołęccy posłowie PiS spotkali się z prezydentem elektem Karolem Nawrockim

REKLAMA

REKLAMA

We wtorek wieczorem doszło do spotkania posłów Prawa i Sprawiedliwości z nowo wybranym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Karolem Nawrockim. Relacje z tego wydarzenia opublikowali w mediach społecznościowych przedstawiciele PiS z regionu ostrołęckiego.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Kornik , 22:08 23-07-2025 , 38% Wzruszyłam się. Hehehe. Czartoryski wygląda jakby był chwilę przed udarem • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Hehe , 00:48 24-07-2025 , 66% @~Kornik Uważaj bo niedługo to ten rządzik bedzie po udarze. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Patriota , 04:03 24-07-2025 , 66% @~Kornik Oby ciebie udar nie chwycił z powodu szyderstw. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Sagato , 22:24 23-07-2025 , 45% może niedługo przyda sie prawo łaski wiec lepiej zbić piątala • zgłoś odpowiedz • oceń :

~con Donek POd sąd , 10:05 24-07-2025 , 70% @~Sagato Doświadczenia ostatniego półtora roku pokazują że z wami POstKOmuchami mającymi korzenie w PZPR i SB - nie można się cackać. Jak nie chcemy stracić Polski to trzeba wasz uczciwie osądzić a winnych przykładnie ukarać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~... , 10:05 24-07-2025 , 100% @~con Donek POd sąd Was miało być • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:32 23-07-2025 , 55% Donald Tusk swoją rekonstrukcją udowodnił, że nawet najgorszy rząd może stać się jeszcze gorszy. Jeśli sądziliście, że pierwsza połowa kadencji była tragifarsą, to druga zapowiada się na dobijanie państwa i obywateli 👇

❌ Andrzej Domański, współodpowiedzialny za największy deficyt w historii III RP i zadłużanie Polski w rekordowym tempie, za swoje osiągnięcia otrzymał "superresort gospodarczy" i będzie mógł kontynuować swoje dzieło na pełnej. Jazda bez trzymanki dopiero się zacznie.

❌ Marcin Kierwiński tak doskonale sprawdził się w roli pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi i zadbał o poszkodowanych obywateli, że w nagrodę dostał resort MSWiA i uraczy nas swoim popularnym pogłosem jeszcze częściej. Nie regulujcie odbiorników.

❌ Lewackiego ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara, który sam łamał prawo i odpowiada za cenzorską ustawę o tzw. mowie nienawiści, zastąpi teraz sędzia i KODziarz Waldemar Żurek, który zasłynął m.in. tym, że stanowczo sprzeciwiał się jawności majątkowej sędziów. Z deszczu pod rynnę.

❌ Barbara Nowacka, znana ze swojego "przejęzyczenia" o polskich nazistach budujących obozy zagłady oraz prób wprowadzenia w szkołach obowiązkowej indoktrynacji dzieci lewicową ideologią, dalej będzie szkodzić polskiej edukacji.

❌ Skompromitowana do cna Paulina Hennig-Kloska, której czołowymi osiągnięciami są lobbingowa ustawa wiatrakowa oraz niezłomna obrona antygospodarczego Zielonego Ładu, zostaje na stanowisku. Interesy niemieckich producentów i zielonej komuny wciąż będą mocno reprezentowane w polskim rządzie.

❌ A najlepszym podsumowaniem tego cyrku zwanego "rekonstrukcją" jest powołanie zupełnie nowego ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Socjalizm wjechał za mocno. A kto będzie pilnował ministra nadzoru, czy go odpowiednio nadzoruje rząd? Tu też ktoś by się przydał, nie żałujcie sobie!

Koalicja Tuska może do woli wymieniać swoich przy korycie, a prawda jest taka, że nic się nie zmieni dopóki cała ta patowładza nie upadnie. Tu nie ma czego ratować, to trzeba rozgonić na cztery wiatry. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ooooo , 08:20 24-07-2025 , 45% @~tępiciel lemingów Teraz poproszę o sprawozdanie z ośmioletniej działalności cudotwórców z PiS i ziobrystów. Bo tam to się działo. Koryto +, willa +, nam się należało, ojczyznę dojną, potańcówki na jasnej górze. Napiszesz nam? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~hmm , 08:54 24-07-2025 , 47% @~Ooooo tępiciel uważa że 8 letni (nie)rząd w wykonaniu prawych i sprawiedliwych to dar od Boga i najlepsze co się przytrafiło w Polsce, a że kradli na skalę nigdy nie widoczną w Polsce po roku 89 to on pewnie uważa że prawym i sprawiedliwym te pieniądze się po prostu należały • zgłoś odpowiedz • oceń :

~100 bajerów dla frajerów , 10:11 24-07-2025 , 78% @~Ooooo POwtarzasz towarzyszu POlszewiku te debilizmy o "zlodziejsteiach pisu" ale nawet te wasze śmieszne pseudo KOmisje nic nie wykryły ..jedziecie tylko na kłamstwie i pluciu jadem, bierzecie przykład z waszego guru rudego folksdojcza..wy nic innego nie POtraficie. jakim niegramotnym dzbanem trzeba być żeby wam skarżyć ? No chyba że jest się złodziejem, w kryminałach 90 % głosuje na POstKOmunę. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Anna-Kurpiowska Panna , 22:32 23-07-2025 , 54%

Dobry wieczór!



Najmilsi! Miejmy nadzieję, że dobry Bóg zlituje się nad umęczonym ludem POlskim, że okres smuty, zdrady, zaprzaństwa, kołtuństwa i sprzedajności, którymi charakteryzują się "rządy" polskojęzycznej koalicji 13 grudnia, powoli zmierza do niesławnego końca! Szóstego sierpnia, zaświeci nam jutrzenka swobody i obudzimy się w nowej, lepszej Polsce! POkrzepieni na duchu POparciem pana Prezydenta, POgonimy POdłych, POrąbanych POlszewików, PO czym POprzysięgniemy sobie, naszym dzieciom, wnukom i prawnukom - nigdy więcej POlszewizmu!



POzdrawiam... POra sPOkojnie POłożyć głowę na POduszce... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Anna-Kurpiowska Panna , 08:24 24-07-2025 , 58% @~xyz

Dzień dobry!



Miły mój/Miła moja! Wydałam połowę znacznego majątku na leczenie, pochylali się nade mną najsłynniejsi lekarze, debatowały nad moją przypadłością najlepsze, światowe konsylia, na moim organizmie stosowano najbardziej nowatorskie terapie leczenia - z wiadomym skutkiem, a ty, nieprzystojny obwiesiu PiSzesz zjadliwie, prowokująco - pora się leczyć na głowę!? Niedoczekanie twoje!



Pozdrawiam... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Pedagog , 09:08 24-07-2025 , 75% @~xyz To zapewne tacy jak ty powinni leczyć się na głowę. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Katarzyna , 09:49 24-07-2025 , 0% @~Anna-Kurpiowska Panna Znów to samo, wiem, ze ta przypadłość jest nieuleczalna

Istotnym objawem oprócz natręctw jest ukrywanie swojej płci • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Anna-Kurpiowska Panna , 11:21 24-07-2025 , 100% @~Katarzyna

Dzień dobry!



Pani Katarzyno! Zaiste, zastanawiam się, dlaczego jest pani tak okrutna dla mnie? Dlaczego rani mi pani serce, tak okrutnymi a niesprawiedliwymi słowy? Jam rada pani nieba przychylić, a pani ciągle wbija mi przysłowiową szpilę w ciało!



Co do mojej płci, to PiSałam już onegdaj pani, ale powtórzę: tak, biologicznie jestem mężczyzną, (z wszelkimi męskimi atrybutami ciała), ale psychicznie czuję się stuprocentową kobietą - ubieram się w damskie ciuszki, (w tym damską bieliznę), maluję się jak kobieta, korzystam z damskich toalet, i nawet myślę jak kobieta! Jednym słowem - jestem niebinarny gender w pełnej okazałości!



Pozdrawiam... Życzę miłego dnia, i dobrej. twórczej, nikomu niepotrzebnej pracy...

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 07:41 24-07-2025 , 88% Silni Razem

Z Koniem POciagowym Giertychem • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Oszustwo Sczepionkowe , 08:58 24-07-2025 , 19% Heh he-może dziewczyny se poszli załatwiać? Podobno Batyr-Nawrocki to jego specjalność: dziewczynki. Sfałszowali wybory na 100%.Jakieś lewe komitety wyborcze porobili i członkowie tych komitetów masowo fałszowali wybory na rzecz Batyra -Alfonsa. Ale im mina trochę zrzedła ( PiS-com) bo Żurek został ministrem...Nawet już dowcipy chodzą. Np. taki: czym będzie przymusowo dokarmiany Ziebro w więzieniu? No jak to czym -żurkiem! He he • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Do oszutwo szczepionkowe , 09:43 24-07-2025 , 80% @~Oszustwo Sczepionkowe Sfałszowali to twój akt urodzenia • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 08:59 24-07-2025 , 82% Około

Matole

Ten rząd obala Kibole

Mają swojego prezydenta • zgłoś odpowiedz • oceń :

~DoRoboty , 09:53 24-07-2025 , 17% W ramach promocji, to może czas zająć się likwidacją smrodka z: intercelu, oczyszczalni ścieków

i odkrytych rur kanalizacyjnych na prywatnych posesjach

oraz śmietników stawianych tuż na granicy tychże działek, tuż pod oknami mieszkań (przykład ul. Baśniowa).

Robaczycha i smrodek okna atakują... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Oszustwo Szczepionkowe , 10:52 24-07-2025 , 0% Piński na swoim kanale dokładnie tłumaczy mechanizm fałszowania wyborów przez PiS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~cvb , 17:41 24-07-2025 , 0% Zapaść cywilizacyjna i bezkarność pisowców to cel ich ,,walki,, pod kierownictwem pałkarza. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~PL do podziału i po spraw , 07:32 25-07-2025 , - Uwaga na 2027 bo bedzie podobnie jeśli zagłosujecie na PIS, a wiem że w Ostrołęce to zrobicie także ab nie było płaczu szczególnie jak wyprowadzą nas z Unii

Afera Pegasusa

Afera Funduszu Sprawiedliwości

Afera w NCBiR

Afera wizowa (tzw. "afera Wąsika")

Afera TVP / media publiczne

Afera Obajtek i Orlen

Willa plus

Afera Kamińskiego i Wąsika (ułaskawienie prewencyjne)

Afera wyborcza kopertowa

Loty marszałka Kuchcińskiego



Hehe tak to było, a to tylko ważniejsze temaciki



A pakt migracyjny zaczyna obowiązywac za rok (6.2026) i Polska była przeciw tylko została przegłosowana. To kto naściagał imigrantów lub nadał im polskie prawo do pracy i jak urzednicy innych krajów to widzą to gdzie mają takie osoby odsyłać ?

• zgłoś odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.